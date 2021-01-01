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भाजपा का आत्म समर्पण:कांग्रेस-भाजपा पर निर्दलीयों का दबदबा 2 कांग्रेस, 0 भाजपा, 5 निर्दलीय, 1 बराबर

झुंझुनूं2 घंटे पहले
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  • भाजपा कहीं भी दहाई का अंक पार नहीं कर सकी, प्रत्याशी भी कम उतारे थे

शहरी निकायों में मतदाताओं ने चौंकाने वाले परिणाम देते हुए निर्दलीयों पर भरोसा जताया है। जिले के कुल आठ निकायों में से भाजपा पूरी तरह से साफ हो गई है। स्थिति यह है कि भाजपा किसी भी निकाय में दहाई का अंक भी पार नहीं कर सकी। जबकि कांग्रेस महज दो निकायों नवलगढ़ व मंडावा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर सकी है। शेष निकायों में निर्दलीय मजबूत स्थिति में हैं। चिड़ावा, बगड़, सूरजगढ़, मुकुंदगढ़ और खेतड़ी में निर्दलीय आगे हैं। वहीं उदयपुरवाटी में कांग्रेस व अन्य बराबरी पर रहे।

इससे पूर्व सुबह नाै बजे से मतगणना शुरू हुई। महज 15 मिनट में ही परिणाम सामने आने लगे। शुरूआत से ही भाजपा पिछड़ती गई। उदयपुरवाटी पालिका में 35 में से 14 सीटाें पर कांग्रेस। इतनी तादाद में निर्दलीय जीते है। भाजपा काे महज सात सीटाें पर जीत मिल पाई है। इसी तरह चिड़ावा पालिका में भाजपा व कांग्रेस काे 8-8 सीटें मिल पाई है। चिड़ावा में सर्वाधिक 24 पार्षद निर्दलीय जीते है। मुकुंदगढ़ में 25 में से 19 निर्दलीय पार्षदाें ने बाजी मारी है।
6 निकायों में सत्ता की चाबी निर्दलीयों के हाथ, अब बाड़ेबंदी का खेल

आगे : अब बोर्ड बनाने के लिए गठजोड़ ही विकल्प
अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 7 फरवरी को होगा। नवलगढ़ व मंडावा को छोड़कर कहीं भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। शेष पांचों निकायों में भाजपा और कांग्रेस को बोर्ड के लिए निर्दलीयों से ही गठजोड़ करना पड़ेगा। साेमवार से अध्यक्ष के लिए नामांकन भरे जाएंगे। मंगलवार दाेपहर तीन बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। तीन फरवरी काे नामांकन पत्राें की जांच हाेगी।

निर्दलीयों ने यूं बिगाड़ा खेल : सभी निकायों में भाजपा की जीत अटकाई
निर्दलीयों ने वैसे तो भाजपा कांग्रेस दोनों का नुकसान किया है, लेकिन भाजपा को इससे ज्यादा नुकसान हुआ है। निर्दलीय का सबसे अधिक असर चिड़ावा, बगड़, खेतड़ी, सूरजगढ़ और उदयपुरवाटी में रहा। यह निकाय भाजपा के गढ़ थे। मुकुंदगढ़ में भी निर्दलीय अधिक जीते हैं, लेकिन यहां इससे कांग्रेस को अधिक नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने यहां सभी 25 वार्डों में प्रत्याशी उतारे थे।
भाजपा : प्रत्याशी ही कम उतारे, बड़ा चेहरा भी नहीं था
भाजपा शुरू से ही असमंजस की स्थिति में रही। वह सभी जगह अपने प्रत्याशी तक खड़े नहीं कर पाई। उसकी सोच यह थी कि खुद के प्रत्याशी कम उतारकर वह निर्दलीयों को समर्थन दे और बाद में उनके साथ मिलकर बोर्ड बना ले, लेकिन इस रणनीति में भी वह मात खा गई और बुरी तरह से हारी।
कांग्रेस : आक्रामक रणनीति से भाजपा पस्त, विधायकों ने संभाली कमान
कांग्रेस की स्थिति ना जीत में ना हार में वाली रही। 2015 में उसके पास आठ में से 2 निकाय नवलगढ़ व मुकुंदगढ़ थे। इस बार मुकुंदगढ़ में वह पिछड़ गई, लेकिन मंडावा में वह अच्छी बढ़त के साथ आई है। दरअसल, नवलगढ़ में कांग्रेस ने शुरू से ही आक्रामक रणनीति अपनाई। भाजपा यहां 45 में से महज 19 वार्डों में ही सामने थी। इसी प्रकार बाकी निकायों में भाजपा के पास प्रचार के लिए कोई बड़ा नेता नहीं था।

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