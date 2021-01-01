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खेती किसानी:शिविर में किसानों को दी मृदा कार्ड की जानकारी

इंद्रपुरा3 घंटे पहले
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कृषि विभाग की ओर से गांव इंद्रपुरा में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनांतर्गत आईटी सेंटर पर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कृषक प्रशिक्षण में क्षेत्र के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उर्वरकों के उपयोग, मृदा स्वास्थ्य सुधार, जैविक खेती आदि के बारे में जानकारी दी गई। सहायक कृषि अधिकारी प्रमोद कुमार धोलीवाल ने जैविक खेती वेस्ट डीकंपोजर, वर्मी कंपोस्ट आदि के बारे में बताया।

कृषि पर्यवेक्षक भक्त हरबकस सालोदिया ने रवि फसलों में रोग कीट नियंत्रण फलदार पौधे की देखरेख आदि के बारे में जानकारी दी। इंद्रपुरा कृषि पर्यवेक्षक दिनेश मीणा ने विभागीय योजनाओं की जानकारी ओर कृषि पर्यवेक्षक सुरेंद ने जिप्सम की उपयोगिता मृदा नमूना लेने की विधि के बारे में बताया। इस मौके पर रामनारायण यादव, सुमेर हनुतदास, मूलचंद चंद सैनी, बूंटी राम, मान सिंह, देवी सिंह, गोपाल सैनी सहित अन्य किसान मौजूद थे।

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