पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

झुंझुनू:25 साल का हिस्ट्रीशीटर खुलेआम बंदूक लेकर घूमता गिरफ्तार, एक जिंदा कारतूस भी बरामद

झुंझुनू37 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
पुलिस गिरफ्त में आरोपी हिस्ट्रीशीटर।
  • पुलिस द्वारा गाड़ी को लड़के के पास रोकते ही वो भागने लगा

शनिवार को झुंझुनू जिले के खेतड़ी नगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया। जो मौके पर अवैध हथियार लेकर घूम रहा था। जिसका नाम अजय कुमार उर्फ पिंटू (25) बताया जा रहा है। जिसके पास से लोडेड देसी पिस्टल और कारतूस बरामद की गई। जिसके बाद से हथियार के संबंध में कोई लाइसेंस भी प्राप्त नहीं हुआ।

जानकारी अनुसार, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खेतड़ी में तातीजा के सरकारी अस्पताल के पास एक लड़का हथियार लेकर घूम रहा है। जिसने काली रंग की जींस और नीले रंग का स्वेटर बहन रखा है। जो कोई वारदात करने की फिराक में है और मांकड़ो की तरफ जा रहा है।

पुलिस को देख भागने लगा आरोपी

सूचना मिलने पर थानाधिकारी खेतड़ी नगर से रवाना होकर तातीजा गांव के पास पहुंचे। जहां मुखबिर की जानकारी के अनुसार एक लड़का आता दिखा। पुलिस द्वारा गाड़ी को लड़के के पास रोकते ही वो भागने लगा। जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान आरोपी अजय के पास से एक देशी पिस्टल और कारतूस बरामद की गई।

आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी हिस्ट्रीशीटर बंदूक और कासतूस के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। साथ ही लाइसेंस भी उपलब्ध नहीं करवा पाया। जिसके बाद हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंविदेश मंत्रालय ने पाक अफसर को बुलाकर नाराजगी जताई, कहा- जैश पुलवामा जैसी घटनाओं का जिम्मेदार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें