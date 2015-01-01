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झुंझुनू:नव नियुक्त सरपंच ने जेसीबी चला कर खुलवाया पुराना रास्ता, जगह-जगह नालियों में भरा था कचरा

झुंझुनू43 मिनट पहले
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गांव में कचरे के जगह जगह पड़े ढेर भी उठवाकर बाहर डलवाए गए हैं।
  • इस दौरान पूर्व सरपंच फूलचंद सैनी, सरदारा राम सैनी, राजेंद्र प्रसाद तसीड़, नागर मल सैनी सहित कई ग्रामीण मौजूद थे

जिले के बाघोली गांव में फूल सिंह की कोटडी के पास गंदगी व कीकर फैलने से बंद गांव के पुराना रास्ते को शुक्रवार को नवनिर्वाचित सरपंच जतन किशोर सैनी ने ग्रामीणों के सहयोग से खुलवाया। अब राहगीरों को दूसरे रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा। इस रास्ते से ही पहले की तरह आ जा सकेंगे।

सरपंच सैनी ने बताया कि गांव में जगह-जगह नालियों में कचरा भरा था। नालियों की सफाई होने से अब पानी बिना रुकावट नालियों से गुजरेगा। गांव में कचरे के जगह जगह पड़े ढेर भी उठवाकर बाहर डलवाए गए हैं। गांव में सभी वार्डों में 5 दिन से साफ-सफाई का कार्य चल रहा है। इस दौरान पूर्व सरपंच फूलचंद सैनी, सरदारा राम सैनी, राजेंद्र प्रसाद तसीड़, नागर मल सैनी सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।

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