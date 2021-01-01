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कोविड वैक्सीन का दूसरा फेज:झुंझुनूं कलेक्टर यूडी खान से लगवाया कोरोना का टीका, वैक्सीनेशन के लिए सुबह से लगी फ्रंटलाइन वर्कर्स की लाइन

झुंझुनूं14 मिनट पहले
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कलेक्टर यूडी खान को भी बीडीके अस्पताल में कोरोना का टीका लगाया गया।  - Dainik Bhaskar
कलेक्टर यूडी खान को भी बीडीके अस्पताल में कोरोना का टीका लगाया गया। 

जिले में आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स का कोविड वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ। झुंझुनूं में पहले दिन राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही। इस दौरान राजस्व कर्मियों में भी टीका लगवाने के लिए काफी उत्साह दिखा। सुबह से ही टीका लगवाने वालों की लाइन नजर आई। कलेक्टर यूडी खान को भी बीडीके अस्पताल में कोरोना का टीका लगाया गया।

आरसीएचओ डॉ. दयानंद सिंह ने बताया कि जिले की 9 वैक्सीनेशन साइट पर दूसरे चरण का टीकाकरण गुरुवार को शुरू हुआ। इसमें पहले दिन रेवेन्यू विभाग के 711 कर्मचारियों और अधिकारियों को टीके लगाए गए। इसके लिए बीडीके अस्पताल में दो तथा सभी एसडीएम मुख्यालयों के सामुदायिक अस्पतालों में वैक्सीन टीकाकरण हो रहा है।

कल से नगर निकाय के कर्मचारियों के लगेगा टीका

शुक्रवार को नगर निकायों के 1354 कर्मचारियों और अधिकारियों का टीकाकरण शुरू होगा। जिसमें अलग-अलग जगहों पर निकाय कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगवाया जाएगा।

राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगवाया टीका।
राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगवाया टीका।

कुल 9819 हैल्थ वर्करों को लगाया जा चुका टीका
आरसीएचओ डॉ. दयानंद सिंह ने बताया कि बुधवार को अब तक टीका नहीं लगवाने वाले हैल्थ वर्करों को टीके लगाए गए। इसमें जिले के 2117 बचे हुए हैल्थ वर्करों में से 1341 को वैक्सीन लगाई गई। जिले में अब तक 13296 में से 9819 लोगों को टीके लगाए चुके हैं।

टीका लगवाने के लिए सुबह से लाइन लगी रही।
टीका लगवाने के लिए सुबह से लाइन लगी रही।

(रिपोर्ट- उत्तम जोशी)

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