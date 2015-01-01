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पेंशन के बदले नियम:EPFO से पेंशन पाने वालों के जीवन प्रमाणपत्र अब एक साल के लिए वैध

झुंझुनूं33 मिनट पहले
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जिन पेंशनर्स कि पेंशन 2020 में चालू हुई है उन्हें अभी जीवन प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
  • अब जिस तारीख को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाया जाएगा, उस तारीख से 12 महीने तक वैध रहेगा

ईपीएफओ से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशन धारकों का जीवन प्रमाण पत्र अब पूरे 12 महीने वैध रहेगा। भले ही वह साल के किसी भी महीने में नवीनीकरण करवाए। पहले यह काम नवंबर में करना जरूरी था। अन्यथा दिसंबर के बाद पेंशन बंद हो जाती थी। अब जिस तारीख को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाया जाएगा, उस तारीख से 12 महीने तक वैध रहेगा।

हर साल नवंबर या दिसंबर में पेंशन धारकों को अपना जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करना अनिवार्य है। इसके लिए पेंशन धारक बैंक, पोस्ट ऑफिस, सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर), ई-मित्र या ईपीएफओ कार्यालय में जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जमा करवाते हैं, ताकि उनको बिना बाधा पेंशन लगातार मिलती रहे। अब भारत सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र की वैधता को 1 साल के लिए कर दिया है। यानी अब यह पूरे साल में कभी भी डिजिटल माध्यम से करवाया जा सकता है।

इसे यूं समझा जा सकता है कि किसी ने पिछले साल जिस तारीख को जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जमा करवाया गया था, वह बारह महीने तक वैध रहेगा। जनवरी या फरवरी 2020 में किसी ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाया था तो उन्हें नवंबर या दिसंबर में जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उनका प्रमाण पत्र एक साल के लिए यानी जनवरी या फरवरी 2021 तक वैध रहेगा। इसके अतिरिक्त जिन पेंशनर्स कि पेंशन 2020 में चालू हुई है उन्हें अभी जीवन प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

झुंझुनूं स्थित भविष्य निधि के जिला कार्यालय के आयुक्त सुरेन्द्र कुमार ने सभी पेंशनर्स को सलाह दी है कि जीवन प्रमाण पत्र कि वैधता एक साल के लिए कर दी गई है इसलिए वे जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने में कोई जल्दबाज़ी न करें। नियमित समय पर जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करें। जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से वेबसाइट, एप अथवा उमंग एप द्वारा भी अपडेट करवाया जा सकता है। कोरोना महामारी के प्रकोप और पेंशनर्स एवं कार्यालय कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए भविष्य निधि के क्षेत्रीय या जिला कार्यालयों में आने से बचें।

पेंशनर्स अपने निकटतम बैंक जहां यह सुविधा निशुल्क उपलब्ध है अथवा पोस्ट ऑफिस, सीएससी शाखा या ईमित्र पर सुविधा शुल्क के साथ जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जमा करवा सकते हैं। जिला कार्यालय झुंझुनूं में भी नवंबर और दिसंबर में इसके लिए कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन सीमित संख्या में पेंशनर्स को कार्यालय परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। निकटतम बैंक, सीएससी शाखा, ई-मित्र, पोस्ट ऑफिस अथवा भविष्य निधि कार्यालय में जाकर जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से करवाएं। इसके लिए पीपीओ नंबर, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड व आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल साथ लेकर जाएं।

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