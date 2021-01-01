पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

झुंझुनूं में पुलिस की कार्रवाई:3 साल से फरार चल रहा था बलात्कार का आरोपी, पुलिस ने रेड मार किया गिरफ्तार

झुंझुनूंएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
झुंझुनूं एससी एसटी सेल द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। - Dainik Bhaskar
झुंझुनूं एससी एसटी सेल द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

जिले में तीन साल से फरार चल रहे एक स्थाई वारंटी को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। जिसके खिलाफ बलात्कार का मामला भी दर्ज है। जो गुढागौडजी थाने से फरार चल रहा था। आरोपी का नाम विजेंद्र सिंह बताया जा रहा है। जो झुंझुनूं जिले के ही रेपसवालों की ढाणी का रहने वाला है। जिससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि मुखबिरों से आरोपी के गांव आने की सूचना मिली थी। इसके बाद एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया। इसके बाद आरोपी के गांव में रेड मार उसे गिरफ्तार किया गया। जिस पर बलात्कार के साथ-साथ कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।

झुंझुनूं एससी एसटी सेल द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं, आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को इनाम देने की भी घोषणा की गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकोरोना के चलते ताज होटल की नौकरी गई तो घर पर ही रेस्टोरेंट शुरू किया, आज हर महीने एक लाख रुपए कमा रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser