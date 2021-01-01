पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

झुंझुनूं में सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत:जागरुकता रथ को हरी झंडी दिखा किया रवाना, लोगों को नियमों के पर्चे बांटे गए

झुंझुनूंएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी व क्लब अध्यक्ष डॉ मुकेश एस मूंड द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई गई।  - Dainik Bhaskar
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी व क्लब अध्यक्ष डॉ मुकेश एस मूंड द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई गई। 

लायंस क्लब झुंझुनू ने बुधवार को एक माह तक चलने वाले सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। इस जागरूकता महा अभियान का शुभारंभ कलेक्ट्रेट परिसर पर कलेक्टर उमरदीन खान ने किया। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी व क्लब अध्यक्ष डॉ मुकेश एस मूंड द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई गई।

स महाअभियान के अंतर्गत एक माह में जिले के सभी क्षेत्रों में आमजन को सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारियों के बारे में पर्चे बांटे गए। साथ ही स्पीकर, बैनर, होर्डिंग, रोड शो, व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। शुभारंभ समारोह में पुलिस अधीक्षक त्रिपाठी ने कहा कि भारत में सर्वाधिक रोड एक्सीडेंट होते हैं। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की कि दुपहिया वाहन चालक हेलमेट व चौपहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का अवश्य उपयोग करें। जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर यू डी खान ने लायंस क्लब की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक सरोकारों में लायंस क्लब सदैव अग्रणी रहता है। इस महाअभियान के प्रायोजक टीकेएन फायर सेफ्टी के निदेशक मनोज सिंह, संयोजक सुभाष प्रजापत, क्लब अध्यक्ष डॉ मुकेश एस मूंड , सचिव डॉ देवेंद्र सिंह शेखावत, महिपाल सिंह, राजेश गुप्ता ,कालूराम खींची, ओमप्रकाश जांगिड़, रिंकेश लाठ , नरोत्तमलाल आर्य, अमीलाल सुंडा व अन्य जन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के पश्चात रोडवेज बस स्टैंड पर यातायात पुलिस कर्मियों व लायंस क्लब के सदस्यों द्वारा वाहनों पर स्टीकर्स व पर्चे वितरित किए गए। सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी से अवगत करवाया गया।

(रिपोर्ट- उत्तम जोशी)

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंक्रमण से जान गंवाने वाले 70% से ज्यादा लोगों को दूसरी बीमारियां भी थीं; इनमें 60 साल से ऊपर के 55% लोग थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser