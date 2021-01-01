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साढ़े 9 लाख की चोरी का खुलासा:ट्रक से पैसे चोरी कर सहायक चालक ने मालिक से दर्ज करवाया था झूठा मुकदमा, दो गिरफ्तार

झुंझुनूंएक घंटा पहले
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सूरजगढ़ थाने में दर्ज करवाया गया था मामला। - Dainik Bhaskar
सूरजगढ़ थाने में दर्ज करवाया गया था मामला।

झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ थाने में शनिवार को दर्ज हुआ 9.60 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने आखिर खुलासा कर दिया है। जिसमें ट्रक के सहायक चालक और उसके जीजा प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। चालक ने मौका पाकर पैसे चोरी कर ट्रक मालिक को लूट की झूठी कहानी बनाने के लिए कहा था। जिसके पास से चोरी के 9.57 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं।

गुढ़ा थाना क्षेत्र के सिंगनौर निवासी ट्रक मालिक और चालक मूलचंद जाट की ओर से 24 जनवरी को स्यालू के निकट बदमाशों द्वारा 9.60 लाख रुपए लूट कर ले जाने का मामला दर्ज करवाया था। इस पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल की तो सामने आया कि सूरजगढ़ क्षेत्र में इनके साथ कोई वारदात नहीं हुई और ना ही उस दौरान इनके पास इतनी बड़ी कोई रकम थी।

ये था मामला
लूट की कहानी झूठी पाए जाने के बाद पुलिस ने लूट की रकम की तलाश की गई। गहनता से पूछताछ की गई तो परिवादी मूलचंद ने बताया कि उसके सहायक चालक संजय ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर लूट का केस दर्ज करवाया था। उसे पूरा शक था कि संजय ने ही मौका पाकर ट्रक में से पैसे गायब किए हैं। जिस पर पुलिस ने आरोपी संजय से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल लिया।

आरोपी संजय ने बताया कि हिसार में ग्वार बेचने के बाद मिले रुपए मौका पाकर ट्रक से चुरा लिए थे। जिसे अपने जीजा को बुलाकर रास्ते में दे दिए थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

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