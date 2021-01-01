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झुंझुनूं में 3 दुकानों के ताले टूटे:अलग-अलग दुकान में चोरी कर 3500 रुपए और सामान ले गए चोर, सुबह मालिक पहुंचे तो पता चला

झुंझुनूं2 घंटे पहले
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सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही। सिबॉलिक इमेज। - Dainik Bhaskar
सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही। सिबॉलिक इमेज।

जिले के बिसाऊ कस्बे मे चोर रात को तीन दुकानों के ताले तोड़कर नकदी व सामान ले गए। चोरी की यह वारदात कस्बे के बस स्टैंड के पास हुई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद घटनास्थल का जायजा लिया गया।

चोरों ने बस स्टैंड के पास एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान से 2,000 नकद और कुछ कपड़े चुराए। गोविंद सिंह चाय वाले की दुकान से 1500 रुपए नगद और कुछ सामान ले गए। चोरों ने लोकेश स्वामी के जनरल स्टोर के 2 तालों में से एक ताला तोड़ लिया। एक ताला नहीं टूटने से यहां चोर सामान नहीं ले जा सके। सुबह दुकानदार के आने पर चोरी का पता चला। पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया।

फिलहाल, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

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