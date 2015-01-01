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झुंझुनू के पास अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई:सालों से बंद पड़ा रास्ता खुलवाने पहुंची टीम का महिलाओं ने किया विरोध, जेसीबी के सामने खड़ी हुईं

झुंझुनू13 मिनट पहले
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प्रदर्शन करने मौके पर पहुंची महिलाएं।
  • अतिक्रमण स्थल पर महिलाओं द्वारा रास्ता खोलने का लगातार विरोध किया जा रहा था

जिले के सिंघाना कस्बे में नारनोल रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। जहां श्मशान घाट की तरफ जाने वाला रास्ता सालों से बंद पड़ा था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर कार्रवाई करने पहुंचा। इस दौरान प्रशासन को मौके पर कुछ महिलाओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा। पुलिस के दखल के बाद अतिक्रमण हटवाया गया

जानकारी अनुसार, नारनौल सड़क पर खसरा नंबर 601 से जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। जिस पर बुहाना एसडीएम द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। जिस पर कार्रवाई करते हुए 13 फुट चौड़ा रास्ता खुलवा दिया गया। पुलिस और प्रशासन के जाने के बाद महिलाओं द्वारा फिर से झाड़ियां डालकर रास्ता बंद कर दिया गया।

अतिक्रमण स्थल पर महिलाओं द्वारा रास्ता खोलने का लगातार विरोध किया जा रहा था। जेसीबी मौके पर पहुंची तो महिलाएं उसके आगे खड़ी हो गईं। जिसके बाद थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिसबल द्वारा महिलाओं को हटाकर रास्ता खुलवाया गया। इस दौरान हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। लोगों का कहना था कि हम रास्ता देने के लिए तैयार थे, लेकिन इसे साइड से लिया जाना चाहिए था। बीच से लेने के कारण खेत खराब हो रहा है।

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