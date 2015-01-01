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झुंझुनू:सेक्स रैकेट के शक में पुलिस ने 6 होटलों में चलाया सर्च अभियान, बोले- आगे भी जांच जारी रहेगी

झुंझुनू33 मिनट पहले
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झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी थाना पुलिस ने की कार्रवाई।
  • कुछ दिन पहले शहर मे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें किसी होटल में सेक्स रैकेट चलने की बात की जा रही थी

जिले के उदयपुर वाटी कस्बे में पुलिस द्वार करीब आधा दर्जन होटलों में सर्च अभियान चलाया गया। जिससे एक बार होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। दरअसल कस्बे के किसी होटल में सेक्स रैकेट चलने का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद पुलिस द्वारा शह के 6 होटलों की तलाशी ली गई। जिसमें कुछ भी हाथ नहीं लगा।

जानकारी अनुसार उदयपुरवाटी सीआई भगवान सहाय मीणा द्वार इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि एक-दो दिन पहले उदयपुरवाटी में एक वीडियो वायरल हुआ है। पहले भी इन होटलों को रेगुलर चेक किया जाता रहा है। आज भी कुछ होटल की जांच की है। जिसमें सेक्स रैकेट का कोई मामला सामने नहीं आया। आगे भी हमारी नजर इन पर बनी रहेगी।

मामले में पुलिस द्वारा आगे भी जांच करने की बात कही गई है। दरअसल कुछ दिन पहले शहर मे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें किसी होटल में सेक्स रैकेट चलने की बात की जा रही थी। साथ ही अनैतिक कार्यों के लिए लेन-देन की चर्चा की जा रही थी।

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