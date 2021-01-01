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सम्मान:जेजेटी विश्वविद्यालय को मिला एक्सीलेंस इन रूरल एजुकेशन अवार्ड

झुंझुनूंएक घंटा पहले
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ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने पर इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), राजस्थान ने एक समारोह में जेजेटी विश्वविद्यालय झुंझुनूं को एक्सीलेंस इन रूरल एजुकेशन अवार्ड 2021 के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी के अवार्ड से सम्मानित किया। इस मौके पर अवार्ड ग्रहण करते हुए विश्वविद्यालय के प्रो. प्रेसीडेंट डॉ. अनुराग ने कहा कि महानगरों की एडवांस और आधुनिक समसामयिक शिक्षा को विश्वविद्यालय ने ग्रामीण क्षेत्र में सफलतापूर्वक शुरू कर यह साबित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है।

कार्यक्रम में मौजूद डायरेक्टर बालकिशन टीबड़ेवाला ने कहा कि हम अपनी शिक्षा की इस मुहिम को और भी सुदृढ़ तरीके से जारी रखने को कृतसंकल्प हैं। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं को 75 प्रतिशत और छात्रों के लिए 50 प्रतिशत छात्रवृति देने की घोषणा की है। उन्होने कहा कि बालिकाओं को ग्रामीण परिवेश में आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ने बेहतरीन अवसर प्रदान किए हैं जिससे आस पास के क्षेत्र में महिला शिक्षा के लिए एक बेहतरीन उदहारण प्रस्तुत किया है। हाल ही में दीक्षांत समारोह में तीन सगी बहनों को पीएचडी डिग्री से सम्मानित कर यूनिवर्सिटी ने अपना नाम देश के चुनिंदा संस्थानों में दर्ज किया है।

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