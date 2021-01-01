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क्रिकेट प्रतियोगिता:हंसासरी में पहला मैच कमालसर ने जीता

झुंझुनूं7 घंटे पहले
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हंसासरी में रविवार से क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। मुख्य अतिथि भाजपा नेता राजेश बाबल ने ग्राउंड में फीता काट कर शुभारंभ किया। समारोह की अध्यक्षता हंसासरी सरपंच सुलोचना चिरानिया ने की। हरि सिंह मांजू ने सभी उपस्थित जनों का धन्यवाद ज्ञापित किया। उद्घाटन मैच कमालसर और कांट के बीच खेला गया जिसमें कमालसर ने जीत हासिल की। प्रतियोगिता के संयोजक सत्यवीर महला ने आभार व्यक्त किया।

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