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सम्मान:फुटबॉल को सिर पर रखकर दूधवा से कॉपर पहुंचा करणसिंह

खेतड़ी नगर2 घंटे पहले
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43 घंटे लगातार सिर पर फुटबॉल रख कर विश्व रिकॉर्ड बनाने का संकल्प लेने वाले दूधवा निवासी करण सिंह गुर्जर का शनिवार को केसीसी टाउनशिप के सेंट्रल मार्केट स्थित सर्किल पर समाज सेवी हरीराम गुर्जर के सानिध्य में नगरवासियों ने माला पहना कर स्वागत किया। फुटबॉल कोच आशीष मीणा ने बताया कि करण सिंह गुर्जर शनिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे अपने गांव दूधवा से सिर पर फुटबॉल रख कर दोपहर सवा एक बजे 21 किलोमीटर की दूरी तय कर केसीसी टाउनशिप पहुंचा।

यहां उनका स्वागत किया गया। उन्होंने करीब छह घंटे में 21 किलोमीटर की दूरी तय की। करण सिंह ने बताया कि दो दिन पहले लगातार 17 घंटे तक फुटबॉल को सिर पर रखा। उनका लक्ष्य है कि फुटबॉल को सिर पर रख कर जयपुर तक जाएं और 43 घंटे तक फुटबॉल सिर पर रखने का रिकॉर्ड बनाएं। समाज सेवी हरीराम गुर्जर ने करण सिंह को बधाई दी। इस मौके पर रतन चौधरी, रमेश कुमार, नाहर सिंह, माडूराम, बाबूलाल, राजकुमार, आनंद, पंकज आदि ने गुर्जर का स्वागत किया।

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