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विरोध:केटीएसएस ने कॉपर में मनाया विरोध दिवस

खेतड़ी नगर3 घंटे पहले
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केंद्रीय श्रम समूह एवं विभिन्न स्वतंत्र कर्मचारी राष्ट्रीय महासंघ के आह्वान पर बुधवार को केटीएसएस श्रमिक संगठन ने देशव्यापी विरोध दिवस मनाया गया। केटीएसएस महासचिव बिरजू राम सैनी ने बताया कि विभिन्न संगठनों के आह्वान पर 6 सूत्री मांगों को लेकर देशव्यापी विरोध दिवस मनाया।

इन मांगों में श्रम विरोधी 4 श्रम संहिताओं एवं जन विरोधी बिजली विधेयक 2020 को निरस्त करने, सभी क्षेत्रों में निजीकरण बंद करने, गरीब श्रमिक परिवारों को आर्थिक व खाद्य सहायता उपलब्ध करवाने, आम बजट 2021-22 से निजीकरण, भविष्य निधि पर आयकर तथा अन्य जन विरोधी नीतियों को वापस लेने, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खदानों, आसपास के ताम्र भंडारों के विकास तथा स्मैल्टर, रिफाइनरी, तांबे को रोड के प्लांटों के उत्पादन के लिए बजट सहायता, खेतड़ी कॉपर कांपलेक्स सहित जिले के उद्योगों के लिए यमुना के पानी की व्यवस्था करने की मांगें शामिल हैं।

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