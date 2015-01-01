पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

बदलाव:ईपीएफओ से पेंशन पाने वालों के जीवन प्रमाण पत्र अब एक साल के लिए वैध

झुंझुनूं2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पहले नवंबर में ही करवाना पड़ता था नवीनीकरण

ईपीएफओ से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशन धारकों का जीवन प्रमाण पत्र अब पूरे 12 महीने वैध रहेगा, भले ही वह साल के किसी भी महीने में नवीनीकरण करवाए। पहले यह काम नवंबर में करना जरूरी था अन्यथा दिसंबर के बाद पेंशन बंद हो जाती थी। अब जिस तारीख को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाया जाएगा, उस तारीख से 12 महीने तक वैध रहेगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रतिवर्ष नवंबर या दिसंबर में पेंशन धारकों को अपना जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करना अनिवार्य है।

इसके लिए पेंशन धारक बैंक, पोस्ट ऑफिस, सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर), ई-मित्र या ईपीएफओ कार्यालय में जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जमा करवाते हैं, ताकि उनको बिना बाधा पेंशन लगातार मिलती रहे। अब भारत सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र की वैधता को 1 साल के लिए कर दिया है। यानी अब यह पूरे साल में कभी भी डिजिटल माध्यम से करवाया जा सकता है। इसे यूं समझा जा सकता है कि किसी ने पिछले साल जिस तारीख को जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जमा करवाया गया था, वह बारह महीने तक वैध रहेगा।

जनवरी या फरवरी 2020 में किसी ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाया था तो उन्हें नवंबर या दिसंबर में जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उनका प्रमाण पत्र एक साल के लिए यानी जनवरी या फरवरी 2021 तक वैध रहेगा। जिन पेंशनर्स कि पेंशन 2020 में चालू हुई है उन्हें अभी जीवन प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। जिला कार्यालय झुंझुनूं में भी नवंबर और दिसंबर में कैंप भी लगाया जाएगा।

उमंग एप से या फिर बैंक से करा सकेंगे

झुंझुनूं स्थित भविष्य निधि के जिला कार्यालय के आयुक्त सुरेन्द्र कुमार ने सभी पेंशनर्स को सलाह दी है कि जीवन प्रमाण पत्र कि वैधता एक साल के लिए कर दी गई है इसलिए वे जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने में कोई जल्दबाजी न करें। नियमित समय पर जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करें। जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से वेबसाइट, एप अथवा उमंग एप द्वारा भी अपडेट करवाया जा सकता है।

कोरोना महामारी के प्रकोप और पेंशनर्स एवं कार्यालय कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए भविष्य निधि के क्षेत्रीय या जिला कार्यालयों में आने से बचें। पेंशनर्स अपने निकटतम बैंक जहां यह सुविधा निशुल्क उपलब्ध है अथवा पोस्ट ऑफिस, सीएससी शाखा या ईमित्र पर सुविधा शुल्क के साथ जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जमा करवा सकते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें