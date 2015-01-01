पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पंचायत व जिला परिषद् चुनाव:नवलगढ़ विधायक बोले-आम सहमति बना कर देंगे टिकट, कांग्रेस का ही बनेगा प्रमुख

झुंझुनूंएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

जिला प्रमुख व प्रधान शत-प्रतिशत कांग्रेस का ही बनेगा। यह बात विधायक डॉ. राजकुमार शर्मा ने गुरुवार को परसरामपुरा में शास्त्री फार्म हाउस में पंचायत व जिला परिषद् चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के चयन के बारे में कार्यकर्ताओं की राय जानने के बाद कही। अस्वस्थ होने के बावजूद विधायक ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। टिकट के दावेदारों से चर्चा की। गांव वाइज ग्रामीणों ने विधायक से चर्चा की।

विधायक डॉ. शर्मा ने कहा कि पंचायत व जिप के चुनाव कार्यकर्ता का चुनाव है। आम सहमति के बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। कुछ गांवों में तो कार्यकर्ताओं ने आम सहमति बना ली है। जहां पर सहमति नहीं बन पा रही है, वहां पर आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। यह काम शुक्रवार की शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। चिकित्सकों ने उनको कुछ दिनों के लिए आराम की सलाह दी, 10-15 रोज आराम करने के बाद वे वापस चुनाव में जुट जाएंगे। प्रधान का फैसला भी बहुमत के आधार पर ही होगा व कार्यकर्ताओं की राय महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि यहां पर विपक्ष पहले भी शून्य था और आज भी शून्य है। उनको प्रत्याशी ढूंढकर लाने पड़ रहे है। यहां की जनता षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं करती है, यहां पर जनता की सेवा ही चलेगी। उन्होंने कहा कि टिकट मांगने व अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन टिकट एक ही व्यक्ति को मिलेगा। परिवार में रूठने व मनाने का काम चलता रहता है।

डॉ. शर्मा ने कहा कि नगर निगम चुनाव में आम जनता ने कांग्रेस के प्रति विश्वास जताया है। इस दौरान कांग्रेस नेता डॉ. राजपाल शर्मा, समाजसेवी कैलाश चोटिया, मुकुंदगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश सुंडा, नवलगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र राठी, महिला कांग्रेस ब्लॉक यूथ कांग्रेस अध्यक्ष लोकेश जांगिड़, दीपक सर्राफ, शिवकुमार कोलसिया, मुकेश सोनी, रामगोपाल जांगिड़, ओमप्रकाश बुगालिया, सरपंच महेंद्र सैनी, प्रमोद सैनी, रामेश्वरलाल कल्याण, सरपंच हरफूल पूनिया व उनके समर्थक मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें