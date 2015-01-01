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हैल्थ अलर्ट:अब डेंगू का नवबर : एक सप्ताह में सामने आए 20 केस, दो महीने में 59 केस आए

झुंझुनूं2 घंटे पहले
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  • कोरोना से ही नहीं अब डेंगू और चिकनगुनिया से भी बचना है

काेराेना से जूझ रहे जिले के लिए परेशान करने वाली एक और खबर आ रही है। सर्दी की आहट के साथ ही जिले में डेंगू का असर दिखना शुरू हाे गया है। चिंता की बात ये भी है कि कोरोना के कारण इन दिनों चिकित्सा विभाग भी दूसरी अन्य बीमारियों पर ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में डेंगू की रोकथाम के लिए भी अभी तक ऐसे कोई प्रयास शुरू नहीं हुए है।

अकेले बीडीके अस्पताल में एक सप्ताह से हर राेज 10 से 15 मरीजाें की डेंगू जांच हाे रही है। उसमें हर दिन तीन से चार नए मरीज डेंगू के सामने आ रहे हैं। चिकित्सा विभाग ने जिले में अब तक 42 डेंगू केस दर्ज किए हैं। इनमें 22 केस अक्टूबर में सामने आए और नवंबर के पांच दिनाें में ही 20 केस मिल चुके हैं। इसके अलावा चिकनगुनिया, स्क्रब टायफस और मलेरिया के भी नए केस सामने आ रहे हैं। चिकनगुनिया के अक्टूबर तक 17 केस सामने आए हैं।

एलाइजा नहीं, रेपिड कार्ड टेस्ट से कर रहे जांच : डेंगू मरीजाें की सटीक जांच के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है, लेकिन जिले में एलाइजा टेस्ट नहीं हाे पा रहे। क्योंकि एलाइजा टेस्ट करने वाले विशेषज्ञ काेराेना की जांच कर रहे है। एलाइजा टेस्ट की जगह रेपिड कार्ड टेस्ट से डेंगू मरीजाें की जांच हाे रही है। डेंगू संक्रमित का पता लगाने के लिए पहले एनएस1 व कंट्राेल टेस्ट किया जाता है जिसके पाॅजिटिव आने पर डेंगू संक्रमित हाेने का पता लगता है। दूसरा आईजीजी व आईबीएम टेस्ट के जरिए डेंगू से हाेने वाली रिकवरी का पता लगाते हैं, लेकिन एलाइजा टेस्ट काे डेंगू के लिए सटीक माना जाता है।

इसलिए बढ़ रहा है डेंगू : मानसून बीतने के बाद जगह जगह भरे गंदे पानी के कारण मच्छर पनपते हैं। ऐसे में हर साल सितंबर से डेंगू का असर शुरू होता है। जैसे जैसे तापमान में कमी आती है इसका असर और अधिक बढ़ता जाता है। जिसके लिए चिकित्सा विभाग की फाेगिंग और एंटी लार्वा गतिविधियां शुरू करता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसके चलते अक्टूबर के अंत और नवंबर में पहले सप्ताह में डेंगू केस खासे बढ़ गए हैं। इसके साथ चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं।
अक्टूबर में डेंगू को लेकर 161 जांच : जिले के सबसे बड़े बीडीके अस्पताल में सितंबर में डेंगू काे लेकर 75 मरीजाें की जांच हुई थी। अक्टूबर में 161 मरीजाें की डेंगू जांच की जा चुकी है। अक्टूबर में बीडीके अस्पताल में ही सात डेंगू मरीज सामने आए थे। एलाइजा टेस्ट काे लेकर पीएमओ डाॅ. शुभकरण कालेर ने बताया कि रेपिड टेस्ट के साथ एलाइजा टेस्ट भी हाे रहे हैं, लेकिन ज्यादा सैंपल आने पर एलाइजा टेस्ट करते हैं। कम मरीज हाेने पर रेपिड टेस्ट से रिपाेर्ट देते हैं। हर दिन चार से पांच नए मरीज डेंगू के सामने आ रहे हैं।

तेज बुखार के साथ सिर दर्द और जाेड़ों में दर्द हाे ताे तुरंत डाॅक्टर के पास जाएं
बीडीके अस्पताल के फिजीशियन डाॅ. कैलाश राहड़ ने बताया कि तापमान में कमी से डेंगू का एडीज मच्छर एक्टिव माेड में है। इसके काटने से डेंगू मरीजाें की संख्या बढ़ रही है। डेंगू में तेज बुखार के साथ सिर व जाेड़ाें में दर्द हाेता है। मरीज काे काफी परेशानी हाेने लगती है। ये तीन लक्षण सामने आए ताे तुरंत डाॅक्टर के पास जाकर डेंगू टेस्ट कराएं। इसमें मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स काफी तेजी से गिरने लगती है। जिससे कई बार स्थिति काफी गंभीर हाे जाती है। मच्छराें से बचने के लिए फुल आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छराें काे घराें के पास नहीं पनपने दें और रात काे साेते समय मच्छराें से बचाने वाली क्रीम लगाएं।

डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। एलाइजा जांच से डेंगू मरीजाें का पता लगा रहे हैं। लेकिन कई बार सैंपल कम हाेने के कारण रेपिड टेस्ट भी करते हैं।
- डाॅ. शुभकरण कालेर, पीएमओ, बीडीके अस्पताल

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