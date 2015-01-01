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पंचायत समिति:दूसरे दिन 27 ने पर्चे भरे, जिप में चार व पंचायत समितियाें में 23 ने दाखिल किए नामांकन

झुंझुनूंएक घंटा पहले
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जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्याें के चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन गुरुवार काे जिला परिषद के 4 सदस्याें समेत 27 जनाें ने नामांकन पत्र भरे। जिला निर्वाचन अधिकारी उमरदीन खान ने बताया कि जिला परिषद सदस्य के लिए गुरुवार काेवार्ड संख्या 19, 24, 26 एवं 30 में एक-एक नामांकन पत्र जमा हुआ है।

इसी प्रकार झुंझुनूं पंचायत समिति के वार्ड 21 से एक, सूरजगढ़ के वार्ड नंबर 5 में दो, उदयपुरवाटी के वार्ड 7 व 23 में एक-एक तथा वार्ड 16 में दो नामाकंन दाखिल हुए। पंचायत समिति खेतडी से वार्ड 3, 8, 12, 13, 20, 21 एवं 22 में एक-एक तथा वार्ड 9 ,7 व 26 से दो नामांकन पत्र दाखिल किए गए। पंचायत समिति अलसीसर के वार्ड 4 से एक, पिलानी के वार्ड 9 एवं 17 से एक-एक नामाकंन दाखिल कराए गए।

निर्वाचन अधिकारी राजेंद्रसिंह शेखावत के मुताबिक गुरुवार को वार्ड संख्या 16 से शिवानी राठौड़ ने भाजपा व निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। वार्ड संख्या 7 से महीपाल निर्दलीय तथा वार्ड संख्या 23 से विमल कंवर ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। पंचायत समिति सदस्य के लिए गुरुवार को दूसरे दिन 13 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। पहले दिन एक प्रत्याशी ने ही नामांकन जमा करवाया था। अब तक 14 नामांकन आ चुके हैं। सूरजगढ़ | गुरुवार को सूरजगढ़ व पिलानी पंचायत समिति क्षेत्र से चार नामांकन पत्र भरे गए। एसडीएम अभिलाषा पूनिया व तहसीलदार बंशीधर योगी के मुताबिक सूरजगढ़ व पिलानी में दो-दो नामांकन पत्र भरे गए हैं।

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