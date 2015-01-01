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रोजगार के लिए अवसर:ऑनलाइन जाॅब फेयर; निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए आवेदन मांगे

झुंझुनूंएक घंटा पहले
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  • कोरोना के कारण ऑनलाइन ही होंगे आवेदन

राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत बेरोजगार आशार्थियों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय झुंझुनूं की ओर से ऑनलाइन जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है।

जिला रोजगार अधिकारी दयानंद यादव ने बताया कि ऑनलाइन जॉब फेयर के तहत प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों द्वारा बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरवोकॉन ट्रेनिंग एंड (कंसलटेंसी) द्वारा भिवाड़ी, अलवर स्थित एफआईईएम में टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है, इसके लिए 8वीं, 10वीं, 12वीं उत्तीर्ण आईटीआई सीआईपीईटी में लंबी अवधि के लिए 10168 से 16816 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि केवल वे आशार्थी ही जो प्राइवेट क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हों वे अपना विवरण रोजगार कार्यालय में कार्यरत सिद्धार्थ के मोबाइल नंबर 9981362200 पर व्हॉट्स एप या एसएमएस कर सकते हैं। कोरोना के चलते रोजगार कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

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