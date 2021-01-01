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आदेश:वृद्ध मां को हर माह गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए

नवलगढ़3 घंटे पहले
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वृद्ध माता को परेशान करने वाले पुत्रों को उपखंड मजिस्ट्रेट अनूपसिंह ने प्रति माह एक-एक हजार रुपए गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार मैणास की वृद्ध विधवा महिला कमला पत्नी स्व. पूर्णमल के दो बेटे हैं। इसके बावजूद उसे परेशानी में जीवन बिताना पड़ रहा था। जिस पर उसने न्यायालय की शरण लेकर अपने दोनों पुत्रों से गुजारा भत्ता लेने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अनूपसिंह ने कमला देवी के पुत्र सुनील व अनिल को अपनी माता को एक-एक हजार रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ते देने का आदेश दिया।

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