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श्रद्धा:जैन मंदिर में पहली बार हुई पंच कल्याणक पूजा

झुंझुनूं3 घंटे पहले
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वार्ड 45 श्रीमालों का मोहल्ला स्थित जैन श्वेतांबर खरतरगच्छ संघ मंदिर में शुक्रवार को पंच कल्याणक पूजा हुई। यहां के जैन मंदिर में इस तरह की पूजा पहली बार हुई बताई। सुबह नौ बजे शुरू हुई पूजा में आचार्य विजय दर्शनरत्न सूरिश्वर महाराज ने पांच अभिषेक के साथ पूजा पढ़ाई।

उन्होंने बताया कि पूजा के दौरान सबसे पहले मेरू पर्वत पर इंद्र महाराज बन कर भगवान का स्नाग अभिषेक किया गया। उन्होंने बताया कि देवलोक से मृत्यु लोक तक सव्व जैन धर्म में च्वयन कहते हैं। इसके बाद जन्म कल्याणक के बाद दीक्षा कल्याणक, कैवल्य ज्ञान कल्याणक एवं निर्वाण कल्याणक की पूजा व अभिषेक करवाया।

उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर होने वाला व्यक्ति का जन्म, अंतिम जन्म होने से इसे जन्म कल्याणक कहते हैं। दीक्षा कल्याण पुरुषार्थ से होता है। च्वयन व जन्म कर्म से होता है। भगवान परम पद प्राप्त करने के बाद कभी भी धरती पर नहीं आते। उन्होंने बताया कि गीता में भी उल्लेख किया गया है कि जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, वह मेरा स्थान है। दीक्षा के बाद कैवल्य ज्ञान कल्याणक के समय कर्मठ के लकड़े से जलता हुआ सर्प निकला।

उसे नवकार मंत्र सुनाए गए। इसके बाद निर्वाण कल्याण हुआ। चातुर्मास संयोजक अनिल जैन ने बताया कि विजय कमल रत्न सूरिश्वर महाराज के कालधर्म के अवसर पर जैन मंदिर में तीन दिवसीय पूजा का आयोजन किया था। कमलरत्न महाराज ने 52 वर्ष पहले पिंडवाड़ा में पत्नी किरणप्रज्ञा, पुत्री, प्रवर्तिनी हर्षितप्रज्ञा व लक्षित प्रज्ञा, पुत्र आचार्य दर्शनरत्न सुरिश्वर व अजितरन्त सुरिश्वर के साथ दीक्षा ली थी। उन्होंने बताया कि शनिवार को सुबह नौ बजे अंतराय कर्म निवारण पूजा होगी। इसके बाद रविवार को सुबह नौ बजे सत्तर भेदी पूजा का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को जैन दादाबाड़ी में ज्ञान पूजा हुई।

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