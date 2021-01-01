पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रैली:नियमित करने काे लेकर पंचायत सहायकाें ने निकाली वादा निभाओ रैली, बोले-विधानसभा का घेराव करेंगे

झुंझुनूं7 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • प्रदेश में आठ फरवरी को निकालेंगे दांडी यात्रा

लंबे समय से नियमित करने की मांग काे लेकर आंदाेलनरत राजस्थान पंचायत सहायकाें ने बुधवार काे सामूहिक अवकाश पर रख कर वादा निभाओ रैली निकाल कर मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियाें के नाम कलेक्टर काे ज्ञापन साैंपा। मांगें नहीं मानने पर विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी गई है।

पंचायत सहायक सामूहिक अवकाश पर रह कर दाेपहर में शहीद स्मारक में एकत्रित हुए। यहां उन्हाेंने बैठक कर आंदाेलन की रणनीति बनाई। इसके बाद कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। रैली में पंचायत सहायक ‘चाहे जाे मजबूरी हाे, हमारी मांगें पूरी हाे, ‘गहलाेत सरकार वादा निभाओ, ‘पंचायत सहायकाें का शाेषण बंद कराे’ के नारे लगाते चल रहे थे। कलेक्ट्रेट पहुंच कर प्रदर्शन किया गया।

इस अवसर पर राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण जसरापुरिया ने कहा कि पंचायत सहायक महज 6 हजार रुपए के मानदेय पर काम कर रहे हैं। इनका 14 साल से शाेषण हाे रहा है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले वादा किया था कि सरकार बनने के बाद इनको नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया है।

नियमित करने के लिए बनाई कमेटी ने क्या फैसला दिया, इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। इस अवसर पर अलसीसर ब्लॉक अध्यक्ष सद्दाम हुसैन, चिड़ावा ब्लॉक अध्यक्ष सरजीत बुगालिया, पिलानी ब्लॉक अध्यक्ष सुनील शेखावत, बुहाना ब्लॉक अध्यक्ष फूलचंद शर्मा, खेतड़ी ब्लॉक अध्यक्ष, अजय जेवरिया, कुलदीप मील, सज्जन बड़ौदा, विजय जांगिड़, जिला प्रभारी सुरेश सिरियासर, राजेंद्र शेखावत ने भी संबोधित किया।
8 फरवरी काे निकालेंगे दांडी यात्रा

राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के प्रदेश प्रतिनिधि संजय हंसासर ने बताया कि मांगें नहीं मानी ताे दौसा से 8 फरवरी को दांडी यात्रा निकाली जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser