पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसे में मौत:गांव लौट रहे राहगीर को वाहन ने मारी टक्कर, मौत; भाई ने कराया अज्ञात वाहन के खिलाफ केस दर्ज

झुंझुनूं27 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
झुंझुनूं. सदर थाना इलाके के चुड़ेला गांव में वाहन की टक्कर से राहगीर की मौत हो गई।

झुंझुनूं. सदर थाना इलाके के चुड़ेला गांव में वाहन की टक्कर से राहगीर की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार हुआ हंसासर निवासी श्रवण (40) पुत्र गिरधारी जाट था। वह गुरुवार शाम को चुड़ेला गया था। वहां से पैदल ही लौट रहा था।

चुड़ेला के पास किसी वाहन ने श्रवण को टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर उसे बीडीके अस्पताल लाया गया जहां उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में उसके भाई महावीर ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने का मामला दर्ज कराया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअवधपुरी पहुंचे रघुराई, योगी ने की अगवानी; राम की पैड़ी पर दीपोत्सव मनाया - उत्तरप्रदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें