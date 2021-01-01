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विरोध:पचेरी माजरी रोड पर दिया धरना

पचेरी7 घंटे पहले
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बस स्टैंड पचेरी से माजरी जाने वाली क्षतिग्रस्त रोड को लेकर क्षेत्र के लोगों ने धरना दिया। जानकारी के मुताबिक पचेरी से नारनौल हाईवे बनाने का काम करीब दो साल से चल रहा था जिसके कारण पचेरी से माजरी होते हुए सहड़ जाने वाली रोड करीब पांच छह किलोमीटर के अंदर टूट गई थी। अब जब हाईवे का काम बंद हो गया तो ठेकेदारों ने रोड़ बनाने का काम शुरू किया।

ठेकेदारों ने लीपापोती की तो गांव वालों ने नाराजगी जताई। सड़क पर धरना देकर बैठ गए। मौके पर आए संजय ठेकेदार के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया की वह रोड को सही तरीके से बनाएंगे। सरपंच बलवीर ने कहा कि जिस प्रकार से आप लीपापोती कर रहे हो इससे तो नई रोड नहीं बन पाएगी।

पूर्व सरपंच जसवंत सिंह व पूर्व पंचायत समिति सदस्य सत्येंद्र ने कहा कि आपने वादा किया था कि हाईवे का काम पूरा होते ही रोड नई बना कर देंगे और अब लीपापोती ही कर रहे हैं। ठेकेदार मौके से चले गए और अपने प्लांट पर पहुंचकर गांव के कुछ व्यक्तियों को बुलाया जहां पर वहां कंपनी के विनोद शर्मा एवं संजय ठेकेदार ने गांव के गए पांच सात आदमियों को आश्वासन दिया की हम रोड का काम ठीक तरीके से करेंगे।

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