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किस्मत का सिकंदर:जनता ने दिया बराबर जनादेश ताे किस्मत ने दिया साथ, पांच वार्डों में लाॅटरी से हुआ जीत का फैसला

झुंझुनूं7 घंटे पहले
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निकाय चुनाव में कई वार्डाें में लाॅटरी से फैसला हुआ। मुकुंदगढ़ के वार्ड 5 में भाजपा के विश्वंभर तथा कांग्रेस के मेहरचंद काे 160-160 वाेट मिले। लाॅटरी में विश्वंभर विजयी रहे। मुकुंदगढ़ के वार्ड नाै में निर्दलीय चंद्रप्रकाश जांगिड़ व कांग्रेस के सुरेंद्र काे 216-216 वाेट मिले। लाॅटरी में चंदप्रकाश विजयी रहे। इसी तरह वार्ड 20 में निर्दलीय अनिता देवी व जायदा काे 159-159 वाेट मिले।

लाॅटरी में किस्मत ने अनिता देवी का साथ दिया और वे विजयी रही। इसी तरह सूरजगढ़ के वार्ड चार में कैलाश शर्मा व शंकरलाल काे 214-214 वाेट मिले। लाॅटरी में कैलाश शर्मा विजयी रहे। उदयपुरवाटी के वार्ड 19 में कांग्रेस की सुनिता देवी तथा भाजपा के महेश कुमार काे 343-343 वाेट मिले। लाॅटरी में सुनिता विजयी रही।

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