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झुंझुनूं:खेत के बीच रास्ता निकालने के विरोध में जिला कलेक्टर से मिले सिंघाना के लोग, ज्ञापन सौंपा

झुंझुनूंएक घंटा पहले
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झुंझुनूं। मस्तावाला कुआं तन सिंघाना के लोगों ने उनके खेत के बीच से निकाले जा रहे रास्ते को रुकवाने की मांग की।
  • कलेक्टर से मिलने आए मस्तावाला कुआं तन सिंघाना के लोग

झुंझुनूं जिले में मस्तावाला कुआं तन सिंघाना के लोगों ने शुक्रवार को कलेक्टर उमरदीन खान को ज्ञापन देकर उनके खेत के बीचों बीच निकाले जा रहे रास्ते को रुकवाने की मांग की। कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि सिंघाना में नारनौल रोड पर मस्तावाला कुआं में कृष्ण कुमार, ओमप्रकाश व महेंद्र की सामलाती जमीन है। खेत के सींव के पास से पगडंडी का रास्ता जा रहा है।

महावीर, लक्ष्मण, राम अवतार व अन्य प्रशासन से मिलकर खेत में से रास्ता निकालने का प्रयास कर रहा है। गुरुवार को नायब तहसीलदार व पुलिस के साथ मिलकर रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे थे। वहां पहुंची पुलिस ने उनकी बुजुर्ग मां को थाने ले जाकर मारपीट व बदतमीजी की।

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