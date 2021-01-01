पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वैक्सीनेशन:दूसरे चरण का टीकाकरण आज से, पहले दिन राजस्व और दूसरे दिन पालिका कर्मचारियों को लगेगी वैक्सीन

झुंझुनूं8 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • कलेक्टर व सभी एसडीएम टीका लगवाकर करेंगे दूसरे चरण की शुरुआत

जिले में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन कार्यक्रम गुरुवार काे शुरू हाेगा। पहले दिन राजस्व विभाग के अधिकारियाें और कर्मचारियाें काे काेराेना वैक्सीन का डाेज दिया जाएगा। कलेक्टर यूडी खान बीडीके अस्पताल में काेराेना का टीका लगवाएंगे ताे उपखंड अधिकारी अपने मुख्यालयाें पर वैक्सीन का डाेज लगवाएंगे। आरसीएचओ डाॅ. दयानंद सिंह ने बताया कि बुधवार काे अब तक टीका नहीं लगवाने वाले हैल्थ वर्कराें काे टीके लगाए गए।

इसमें जिले के 2117 बचे हुए हैल्थ वर्कराें में से 1341 काे वैक्सीन लगाई गई। जिले में अब तक 13296 में से 9819 लोगों को टीके लगाए चुके हैं। डाॅ. सिंह ने बताया कि जिले की नाै वैक्सीनेशन साइट पर दूसरे चरण का टीकाकरण गुरुवार को शुरू हाेगा। इसमें पहले दिन रेवेन्यू विभाग के 711 कर्मचारियाें और अधिकारियाें काे टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए बीडीके अस्पताल में दाे तथा सभी एसडीएम मुख्यालयाें के सामुदायिक अस्पतालाें में वैक्सीन टीकाकरण हाेगा। शुक्रवार काे नगर निकायाें के 1354 कर्मचारियाें और अधिकारियाें का टीकाकरण हाेगा।

मंड्रेला | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंड्रेला में 60 स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया गया। डॉ.प्रदीप शर्मा ने बताया कि पूर्व में किसी कारणवश टीका लगवाने से वंचित रहने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए गए। टीकाकरण के दौरान झुंझुनूं सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुजर ने मंड्रेला सीएचसी का दौरा किया। इस अवसर पर डॉ. प्रदीप शर्मा, डॉ. सुधीर बुडानिया, विनोद सिंघल, प्रेम, ईश्वर मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser