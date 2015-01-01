पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा:पुलिस भर्ती में पूछे झुंझुनूं से जुड़े सवाल, पहले पेपर में भी झुंझुनूं के नाम का दो बार जिक्र किया गया

झुंझुनूं2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन भी झुंझुनूं से जुड़े प्रश्न पूछे गए। शनिवार को दूसरे दिन की दूसरी पारी के पेपर में सवाल किया गया कि निम्नलिखित द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता में से कौन राजस्थानी है। जिसमें पहला ऑप्शन महासिंह राव, दूसरा रघुनंदन वसंत गोखले, सैयद नईमुद्दीन तथा जीएस संधु के नाम थे। इनमें सही जवाब महासिंह राव का है। जो झुंझुनूं जिले के चिड़ावा के रहने वाले हैं। पहले पेपर में भी झुंझुनूं के नाम का दो बार जिक्र किया गया। दो सवालों के विकल्प में झुंझुनूं का जिक्र किया गया था। पहली पारी में 3952 परीक्षार्थियों में से 3263 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। दूसरी पारी में 3899 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें