पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मांग:बिजली श्रमिकों के लिए पेंशन फंड में पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने सहित अनेक मांगें उठाई

झुंझुनूंएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
झुंझुनूं. बिजली श्रमिकों की बैठक को संबोधित करते श्रमिक नेता।
  • सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने फिक्सेशन का मुद्दा उठाया, मेडिकल में पर्याप्त फंड उपलब्ध कराने की मांग

सेवानिवृत्त बिजली श्रमिकों का सम्मेलन बिजली निगम कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को कुंज बिहारी वशिष्ठ की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि संभागीय मुख्य अभियंता एनएल सालवी ने पेंशनर्स को दीपावली की शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर सेवानिवृत्त विद्युत श्रमिक संघ के प्रदेश महामंत्री रामगोपाल शर्मा ने बिजली श्रमिकों के लिए पेंशन फंड में पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने, वर्ष 2016 से नई स्लैब के अनुसार विद्युत निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का फिक्सेशन करवाने, मेडिकल में पर्याप्त फंड उपलब्ध कराने की मांग की। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों का नई स्लैब के अनुसार फिक्सेशन किया जा चुका है जबकि बिजली कर्मियों को अभी तक इससे वंचित रखा हुआ है।

इस अवसर पर वरिष्ठ पेंशनर बिहारी लाल वर्मा झुंझुनूं, देवकरण मलसीसर, नाथूराम सैनी झुंझुनूं, जगमाल सिंह डांगी बीबासर, दुलीचंद सैनी नवलगढ़ का माल्यार्पण व शाल ओढ़ा कर संभागीय मुख्य अभियंता व संगठन के पदाधिकारियों ने सम्मान किया। डिस्कॉम महामंत्री नरेंद्र सिंह राठौड़, जिला अध्यक्ष देवकरण सैनी, सेवानिवृत्त विद्युत श्रमिक संघ के संरक्षक फूलचंद कच्छावा, महामंत्री ईश्वर लाल शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए।

सम्मेलन में नंदलाल सैनी, देवकरण, दुर्गा प्रसाद सैनी, बनवारी लाल जालवाल, पवन शर्मा, राधेश्याम जांगिड़, रामस्वरूप स्वामी, भवानी शंकर शर्मा, ओम सिंह शेखावत, भीम सिंह, विद्याधर, हरि सिंह सैनी, मनीराम सहित बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद थे। सभी ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें