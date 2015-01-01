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मांग:पीएचसी पर याेग शिक्षक लगाने की मांग उठाई

झुंझुनूं2 घंटे पहले
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अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ ने शनिवार काे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी काे ज्ञापन दिया। ज्ञापन में जिले के प्रत्येक स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों पर योग शिक्षक नियुक्त करने की मांग की गई। जिला प्रभारी योगाचार्य मनोज सैनी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों पर योग सत्र का आयोजन कराना है। इसके लिए सभी केंद्रों पर योग शिक्षकों को नियुक्ति की जानी है।

ताकि संस्थान पर आने वाले मरीजाें को योग सिखाया जा सके और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाया जा सके। योगाचार्य मनोज ने बताया कि काेराेना काे देखते हुए इनकी जल्दी नियुक्ति की जानी चाहिए। काेराेना कमजाेर इम्युनिटी वालाें काे ज्यादा प्रभावित करता है। ज्ञापन देने वालों में जिला सहप्रभारी विजय सैनी व नरेश कुमार अादि शामिल थे।

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