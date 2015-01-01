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झुंझुनू के चिड़ावा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई:नगर पालिका का ईओ 3 लाख की घूस लेते गिरफ्तार, प्लॉट का पट्टा जारी करने के लिए मांगी गई थी रकम

झुंझुनू9 मिनट पहले
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आरोपी ईओ के घर पर पहुंची एसीबी की टीम।
  • ईओ के डांगर रोड़ स्थित आवास पर ही एसीबी द्वारा ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया

शुक्रवार सुबह झुंझुनू जिले के चिड़ावा में नगर पालिका के ईओ (एग्जिक्यूटिव ऑफिसर) को घूस लेते ट्रैप किया गया। जिसके द्वारा 3 लाख की घूस ली जा रही थी। जयपुर एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पकड़े गए आरोपी का नाम अनिल चौधरी बताया जा रहा है। ईओ के डांगर रोड़ स्थित आवास पर ही एसीबी द्वारा ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

जानकारी अनुसार, आरोपी ईओ द्वारा 90ए और पट्टे जारी करने के एवज में इतनी पड़ी घूस की राशि मांगी गई थी। जिसकी शिकायत एसीबी को मिली थी। जिसके बाद एसीबी के एडिश्नल एसपी पुष्पेंद्र सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल रिश्वत लेने के आरोपी के घर पर कार्रवाई जारी है। घर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। किसी को भी अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं है।

जयपुर से पहुंची एसीबी की टीम।
जयपुर से पहुंची एसीबी की टीम।

फिलहाल मौके पर जांच की जा रही है। जिसमें आरोपी के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जानकारी अनुसार ईओ द्वारा पूरे मामले में 12 लाख की रिश्वत मांगी गई थी। जिसमें 3 लाख में सौदा तय हुआ था। अधिकारी को ट्रैप करने के लिए डीजी एसीबी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के सुपरविजन में चिड़ावा भेजी टीम गई।

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