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अवैध शराब की 78 पेटियां पकड़ी:हरियाणा से नागौर जा रही अवैध शराब को झुंझुनूं में पकड़ा, एक गिरफ्तार; दूसरा फरार

झुंझुनूं/नागौरएक घंटा पहले
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पुलिस ने पिकअप को जब्त किया। - Dainik Bhaskar
पुलिस ने पिकअप को जब्त किया।

झुंझुनूं पुलिस ने देर रात नागौर जा रही शराब जब्त की। शराब एक पिकअप में से बरामद की गई। इसके साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से शराब की कुल 78 पेटियां बरामद की गई हैं। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, जिससे शराब तस्करी के नेटवर्क के बारे में जानकारी एकत्रित की जा सके।

पुलिस की डीएसटी टीम को मुखबिर से शराब तस्करी की सूचना मिली थी। इस दौरान नाकाबंदी कर पिकअप को रोका गया। पिकअप में बैठे दो युवकों में से एक भागने में कामयाब हो गया। वहीं, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसका नाम तेजपाल उर्फ महेंद्र जाट है।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी।
पुलिस गिरफ्त में आरोपी।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब हरियाणा के सतनाली से नागौर ले जाई जा रही थी। उसे पुलिस ने सुलताना में पकड़ लिया। तलाशी के दौरान कुल 78 पेटियां बरामद की गई। डीएसटी प्रभारी संजय शर्मा और एसआई वीरेंद्र यादव ने टीम के साथ पिकअप को पकड़ा।

(रिपोर्ट- मोहम्मद मुस्लिम)

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