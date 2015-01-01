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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा:झुंझुनू में परीक्षार्थियों की पूरी आस्तीन की शर्ट उतरवाई गई, नंगे पांव मिली सेंटर में एंट्री

झुंझुनू34 मिनट पहले
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परीक्षा देने पहुंचे कुछ छात्रों ने बिना शर्ट के दिया एग्जाम।
  • तीन दिन तक चलने वाली परीक्षा के लिए जिले में नाै सेंटर बनाए गए

जिले में शुक्रवार को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुक्रवार से शुरू हुई। जहां परीक्षा देने पहुंचे छात्रों की फुल आस्तीन की शर्ट उतरवाकर ही सेंटर में एंट्री मिली। जिसके साथ जूते-चप्पल भी बाहर ही खुलवा लिए गए। परीक्षा दाे पारियों में ली जा रही है। तीन दिन तक चलने वाली परीक्षा के लिए जिले में नाै सेंटर बनाए गए हैं। सर्वाधिक छह परीक्षा केंद्र नवलगढ़ में बनाए गए है। दाे केंद्र झुंझुनूं व एक केंद्र मुकुंदगढ़ में बनाया गया है। पहली पारी सुबह नाै से 11 बजे व दूसरी पारी दाेपहर तीन से पांच बजे तक हो रही है।

आधा घंटे पहले प्रवेश बंद हुए
काेराेना की वजह से इस बार परीक्षा से दाे घंटे पहले से ही सेंटर में प्रवेश दिया गया। परीक्षा शुरू हाेने से आधा घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिया गया। पहली पारी में सेंटर पर सुबह सात बजे से साढ़े आठ बजे तक अभ्यर्थियाें काे प्रवेश दिया गया। दूसरी पारी में दाेपहर एक से ढाई बजे तक प्रवेश दिया जाएगा।

परीक्षा से आधे घंटे पहले बंद हो गए सेंटर।
परीक्षा से आधे घंटे पहले बंद हो गए सेंटर।

मास्क लगा कर आएं, काेविड संबंधी स्वघोषणा पत्र भी लेकर आएं
कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड के साथ ही कोविड-19 संबंधी स्वघोषणा पत्र भी अनिवार्य रूप से साथ लाने के लिए कहा गया।

आधी आस्तीन के कपड़े आवश्यक
पुरुष या महिला अभ्यर्थी आधी आस्तीन का टी शर्ट या शर्ट, सूट या साड़ी आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज, हवाई चप्पल या स्लीपर एवं बालों में साधारण रबर बैंड लगा कर ही प्रवेश कर सके। परीक्षा के दिन सभी अभ्यर्थियों के दोनों हाथों के अंगूठे का उपयोग उपस्थिति एवं पहचान के लिए बायोमैट्रिक थंब इंप्रेशन में किया गया।

नंगे पाव सेंटर में पहुंचे छात्र
नंगे पाव सेंटर में पहुंचे छात्र

533 पुलिस अधिकारी व कर्मचारियाें की लगी ड्यूटी
परीक्षा में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 533 पुलिस अधिकारियों व जवानाें की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस के 448 अधिकारी व जवान तैनात रहेंगे। 85 आरएसी के जवान भी लगाए गए हैं।

सात जिलाें के अभ्यर्थी झुंझुनूं आएंगे
परीक्षा में सीकर, हनुमानगढ़, जयपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, चूरू व बीकानेर के युवक आएंगे। पहले दिन बीकानेर व सीकर जिले के युवाओं की परीक्षा हाेगी।

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