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एजुकेशन:मेडिकल व डेंटल सीटों पर रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि 16 तक बढ़ाई

झुंझुनूं3 घंटे पहले
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मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, एमसीसी ने ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटे की काउंसलिंग के राउंड-1 में आवंटित की गई मेडिकल-डेंटल सीटों पर रिपोर्टिंग व ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि 16 नवंबर तक बढ़ा दी है।

इस संबंध में एक नोटिफिकेशन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। एक्सपर्ट के अनुसार पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार रिपोर्टिंग व जाॅइनिंग के लिए 6 से 12 नवंबर तक का समय दिया था। बाद में एक विशेष नोटिफिकेशन जारी करके रिपोर्टिंग-ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि काे 14 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन, 14 नवंबर को दीपावली के कारण अब इसे 16 नवंबर तक बढ़ा दिया है।

स्टूडेंट्स आवंटित संस्थान में 16 नवंबर दाेपहर 2 बजे तक ज्वाइन कर सकते हैं। वर्तमान समय में ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटे के साथ ही स्टेट कोटे की काउंसलिंग भी जारी है। यदि स्टूडेंट्स ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटा से आवंटित मेडिकल संस्थान की सीट से असंतुष्ट हैं तो उनके पास दो विकल्प हैं। पहला, आवंटित सीट को रिपोर्ट ही नहीं करें तथा दूसरा आवंटित सीट पर रिपोर्टिंग एवं ज्वाइनिंग कर सीट-अपग्रेडेशन के विकल्प का चयन करें।

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