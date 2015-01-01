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पंचायत चुनाव:जिला प्रमुख के लिए सांसद की पुत्रवधु व मंडावा विधायक की मां मैदान में, प्रतिष्ठा दांव पर

झुंझुनूंएक घंटा पहले
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  • सांसद नरेंद्र व मंडावा विधायक रीटा की नजर जिला प्रमुख के पद पर
  • भाजपा व कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी परिवार के सदस्याें काे मैदान में उतारा

जिला परिषद चुनाव में इस बार भाजपा व कांग्रेस के कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। नामांकन कार्य पूरा हाे चुका है और अब पहले चरण के चुनाव 23 नवंबर को होने जा रहे हैं। जिले में चुनावी चाैसर बिछ चुकी है।

जिले की ग्रामीण राजनीति में जिला परिषद का विशेष महत्व हाेने के कारण राजनीति में सक्रिय लाेग इसमें अपनी जगह सुनिश्चित करने के प्रयासों में जुटे हैं क्योंकि जिला प्रमुख बनना कई लोगों का सपना है। इस बार मंडावा क्षेत्र के दाे बड़े नेताओं की नजर जिला परिषद पर विशेष रूप से है।

मंडावा विधायक रीटा चाैधरी ने 75 वर्षीय अपनी मां परमेश्वरी देवी काे पहली बार चुनाव में उतारा है। परमेश्वरी देवी ने अब तक काेई चुनाव नहीं लड़ा है। यहां तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे रामनारायण चौधरी ने अपने जीवनकाल में भी पत्नी परमेश्वरी देवी को काेई चुनाव नहीं लड़वाया।

इस बार जिला प्रमुख का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हाेने पर चौधरी की बेटी विधायक रीटा ने मां काे मैदान में उतारा है। दिलचस्प यह है कि जिस वार्ड से परमेश्वरी देवी मैदान में है वहां भाजपा ने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा है। उधर, सांसद नरेंद्र खीचड़ ने पुत्रवधु हर्षिनी को वार्ड सात से मैदान में उतारा है। दोनों की ही प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। विधायक बृजेंद्र ओला के खेमे से निवर्तमान प्रमुख सुमन मैदान में है।

विधायक ओला के खेमे से निवर्तमान प्रमुख सुमन रायला फिर से मैदान में
वार्ड सात से मैदान में डटी सांसद की पुत्रवधु हर्षिनी के सामने सेवानिवृत्त डीएसओ सुभाषचंद्र चाैधरी की पत्नी उमा देवी मैदान में है। इसी तरह भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं लाेकसभा का चुनाव लड़ चुके डाॅ. दशरथ सिंह ने इस बार स्वयं चुनाव न लड़ कर वार्ड तीस से पत्नी तेज कंवर काे मैदान में उतारा है।

पूर्व उप जिला प्रमुख बनवारी लाल सैनी वार्ड 33 से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। युवा माेर्चा जिलाध्यक्ष सतीश गजराज की पत्नी मीनू वार्ड 24 से मैदान में हैं। गजराज खुद जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। भाजपा जिला महामंत्री सरजीत चाैधरी ने वार्ड 32 से अपनी पत्नी सुमित्रा काे उतारा है। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री राजेश बाबल की पत्नी पूजा बाबल इस बार भी वार्ड दाे से मैदान में हैं।

इसी तरह जिला परिषद सदस्य एवं किसान माेर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे सत्यवीर गुर्जर वार्ड 21 से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुनील लांबा वार्ड 17 से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व उपप्रधान रहे महावीर सिंह दुराना ने वार्ड 5 से पत्नी ज्याेति काे मैदान में उतारा है। इधर कांग्रेस के टिकट पर वार्ड एक से किसान नेता गाेकुलचंद साेनी मैदान में है। साेनी विधानसभा का चुनाव समेत पंचायतीराज के कई चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हाफिज खान की पुत्रवधु शबनम बानाे वार्ड दाे से मैदान में हैं।

वार्ड 23 व 30 से भी महिला मैदान में
निवर्तमान जिला प्रमुख सुमन रायला वार्ड 35 से फिर मैदान में हैं। कांग्रेस के ब्लाॅक अध्यक्ष माेहर सिंह साेलाना इस बार वार्ड 17 से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में उनकी पुत्रवधू जिला परिषद सदस्य बनी थी। कांग्रेस के पूर्व विधायक श्रवण कुमार के रिश्तेदार एवं एवं ट्रांसपाेर्टर राजकुमार अहलावत वार्ड 28 से मैदान में है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य राजकुमार ढाका की पत्नी शारदा ढाका वार्ड 23 से, सत्यवीर धत्तरवाल की पत्नी सुनीता धत्तरवाल वार्ड तीस से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के जिला महामंत्री खलील बुडाना वार्ड 33 से चुनाव मैदान में हैं।

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