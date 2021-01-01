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मांग:देशभर में उच्च शिक्षा के एक समान मानक बनाए रखने की मांग को लेकर रूक्टा ने उच्च शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन

खेतड़ी3 घंटे पहले
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  • राजस्थान शिक्षा सेवा के नियमों में परिर्वतन की मांग उठाई

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने यूजीसी रेगुलेशन के अनुरूप राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियमों में शीघ्र परिवर्तन की मांग की है। रुक्टा (राष्ट्रीय) के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय सिंह शेखावत व डॉ. अवतार कृष्ण शर्मा ने बताया कि राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के नियमों में यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुरूप संशोधन नहीं किया गया है। देशभर में उच्च शिक्षा के एक समान मानक बनाए रखने के लिए जारी रेगुलेशन के प्रावधानों को राजस्थान शिक्षा सेवा के नियमों में शामिल किया जाना आवश्यक है।

प्रदेश महामंत्री डॉ. नारायण लाल गुप्ता ने बताया कि रेगुलेशन के प्रावधानों में नवीन वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से देना, प्रोफेसर के पदों की संख्या पर ऊपरी सीमा हटाते हुए कॅरियर एडवांसमेंट योजना के अनुसार सभी पात्र शिक्षकों को प्रोफेसर बनाने, पीटीआई का पदनाम शारीरिक शिक्षा निदेशक करने, पीएचडी, एमफिल एवं अन्य उच्च योग्यता के लिए प्रोत्साहन वेतन वृद्धियों की व्यवस्था, नवनियुक्त शिक्षकों की प्रोबेशन अवधि 1 वर्ष करने, रिफ्रेशर/ओरियंटेशन कोर्स में छूट की अवधि दिसंबर 2018 तक बढ़ाने, सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए पूर्व सेवा को गिनने आदि कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।

सरकार के शिक्षा ग्रुप-4 द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों में इसे लागू करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं लेकिन महाविद्यालय शिक्षकों के लिए इन प्रावधानों के अनुरूप सेवा नियमों में संशोधन अभी लंबित हैं। रुक्टा (राष्ट्रीय) ने उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेज कर इन नियमों को शीघ्र जारी करने की मांग की है। ताकि अन्य भागों के समान ही राज्य की उच्च शिक्षा के शिक्षकों को यूजीसी रेगुलेशन 2018 के प्रावधानों का लाभ प्राप्त हो सके।

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