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कार्रवाई:रसूलपुर में आभूषण समेत 50 हजार रुपए चोरी, बबाई रास्ते पर बिखरा मिला सामान

खेतड़ी नगर2 घंटे पहले
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  • चोरों ने तीन बक्से पार किए, दो पटक गए और एक को साथ ले गए

केसीसी टाउनशिप के सनातन धर्म मंदिर व जगदंबा मार्केट स्थित किराणे की दुकान में हुई चोरी का पुलिस अभी तक सुराग भी नहीं लगा पाई थी कि गुरुवार देर रात अज्ञात चोरों ने रसूलपुर गांव में एक घर को निशाना बनाते हुए पचास हजार रुपए नगद व सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए।

चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जानकारी ली। रसूलपुर निवासी सहीराम मेघवाल ने बताया कि उसका घर सरकारी स्कूल के पास है। वह गुरुवार रात करीब नौ बजे घर से खेत में सोने चला गया। घर पर उसकी पत्नी संतोष देवी थी। शुक्रवार सुबह करीब साढ़े चार बजे संतोष उठी तो देखा तो घर का दरवाजा खुला था, कमरे में रखे तीन बक्से गायब थे। कमरे का भी दरवाजा खुला था, सामान बिखरा था। अज्ञात चोर कमरे से तीन बक्से सहित अन्य सामान ले गए।

बक्से में पचास हजार रुपए, सोने की दो अंगूठी, कान की बालियां, एक कांटा, एक नथ-मांग टीका, दो लौंग, चांदी की दो चेन, दो पायजेब की जोड़ी, पांच सिक्के, हथली कड़े आदि थे। घर के बाहर खड़ी एक बकरी भी गायब मिली। आस-पास तलाश किया तो दो बक्से बबाई रो पर खाली मिले, तीसरा बक्सा नहीं मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर साक्ष्य जुटाए। चोरी की वारदात के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है।

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