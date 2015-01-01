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मीटिंग:शारीरिक शिक्षक संघ की बैठक में संजय सैनी ब्लॉक अध्यक्ष चुने

बबाई2 घंटे पहले
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राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ की शनिवार को यहां आर्यन गेस्ट हाउस बबाई में जिलाध्यक्ष रामवतार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुख्य अतिथि जितेन्द्र कुमार सुरोलिया रहे। बैठक में ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान संजय कुमार सैनी को ब्लॉक अध्यक्ष, सुमेर को उपाध्यक्ष, भंवर सिंह मंत्री, सुन्दर पाल संयुक्त मंत्री, मुन्नी देवी महिला मंत्री, राजवीर सिंह शेखावत कोषाध्यक्ष, धर्मवीर सिंह प्रचार मंत्री चुना गया।

उच्च प्राथमिक शारीरिक शिक्षा प्रतिनिधि-कमला, माध्यमिक शिक्षा प्रतिनिधि-कमला, उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रतिनिधि-शबनम को बनाया गया। इस मौके पर सभाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, जिला मंत्री बलवान सिंह, जिला कोषाध्यक्ष शीशराम सैनी, जिला उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा, महिला मंत्री सुनंदा भालोठिया, बुहाना ब्लॉक अध्यक्ष सुनील शर्मा, चिड़ावा ब्लॉक अध्यक्ष विजय सिंह, सूरजगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप कड़वासरा, हरेंद्र सिंह, मोटू सिंह, राकेश कुमार आदि मौजूद थे।

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