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जागरुकता अभियान:स्काउट-गाइड नेे दिया नारी सुरक्षा का संदेश, कार्यक्रम में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के रोवर्स रेंजर्स उपस्थित रहे।

झुंझुनूं3 घंटे पहले
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झुंझुनूं. नारी सशक्तिकरण जागरूकता रैली निकालते स्काउट व गाइड।

राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के जिला मुख्यालय के तत्वावधान में गुरूवार काे जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें शामिल स्काउट व गाइड ने नारी सुरक्षा का संदेश दिया। इससे बाद सीओ स्काउट महेश कालावत व सीओ गाइड सुभिता गिल के नेतृत्व में जागरूकता कार्यशाला हुई।

स्काउट गाइड कार्यालय से महिलाओं सुरक्षा को लेकर रैली शुरू हुई। इस रैली को सीो गाइड सुभिता गिल ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। रैली कारूंडिया राेड, माेरारका काॅलेज, जे.के मोदी स्कूल, गुढ़ा मोड़ होते हुये वापिस स्काउट गाइड कार्यालय पहुंची।

कार्यक्रम में स्काउटर विकास गुर्जर, लक्ष्मण सिंह, वरिष्ठ स्काउटर रामदेव सिंह गढ़वाल, स्काउटर बृजमोहन कुमावत, अमरचन्द बियाण, सीनियर रोवर मेट दिनेश कुमार, रेंजरमेट प्रियंका कुमारी, प्रियंका माठ, एस जी वी अमरचन्द बियाण सहित जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के रोवर्स रेंजर्स उपस्थित रहे।

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