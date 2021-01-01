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झुंझुनू:श्री अम्बाजी मंदिर का 16 वां वार्षिकोत्सव कल, भजन संध्या से होगी कार्यक्रम की शुरूआत

झुंझुनू34 मिनट पहले
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श्री अम्बाजी मंदिर। - Dainik Bhaskar
श्री अम्बाजी मंदिर।

श्री अम्बाजी, श्री मातृ शिवाल, श्री पाताल भैरवी माताजी का 16 वां वार्षिकोत्सव झुन्झुनू अणगासर रोड वार्ड नं. 5 में नायकान सेवा संस्थान संस्थान द्वारा मंगलवार को मनाया जाएगा। कार्यक्रम प्रभारी महेश बसावतिया ने बताया कि दिनांक एक फरवरी को रात्रि में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा।

दिनांक 2 फरवरी को सन्तों के सानिध्य में दोपहर 12.15 बजे महाआरती, दोपहर 1.15 बजे पूर्णाहुति व हवन एवं शाम 5.00 बजे से विशाल भण्डारे का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक चौथमल कागड़ा रहेंगे। कार्यक्रम में सन्त समाज से ओमनाथ महाराज, भागवताचार्य सरोज किशोरी आकाश गिरी, बाबा आनन्दगिरी महाराज, ओमप्रकाश महाराज गोगाजी रिजवानी धाम अर्जुनदास जी महाराज, आदि मौजूद रहेंगे।

रिपोर्ट: उत्तम जोशी

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