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निधन:सीआरपीएफ जवान की सैनिक सम्मान से अंत्येष्टि, ड्यूटी पर गिरने से हो गए थे घायल

बबाई3 घंटे पहले
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  • 169 बटालियन दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में कार्यरत हैड कांस्टेबल मनरुप सिंह

दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में कार्यरत ढाणी ढीमावाली तन हरडिया निवासी हैड कांस्टेबल मनरुप सिंह का ड्यूटी के दौरान फिसल कर गिर जाने से निधन हो गया। गिर जाने के बाद से वे बीमार चल रहे थे। मनरुप के भाई जसराम ने बताया कि चार जनवरी को वे अस्पताल में भर्ती हुए थे। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया बुधवार को उनकी पार्थिव देह उनके गांव ढाणी ढिमावाली में लाई गई।

जयपुर से 83 आरएएफ के इंस्पेक्टर विकास चौधरी के साथ सात जवान जब उनकी पार्थिव देह लेकर गांव में पहुंचे तो शोक छा गया। हर कोई उनके घर पहुंचा और परिवार को सांत्वना दी। अपने लाडले को इस तरह देखकर लोगों के आंसू नही थम रहे थे। पत्नी कर्मजीत, बेटा प्रिन्स व बेटी पिंकी का रो रोकर बुरा हाल था। लोगों ने उन्हें बड़ी मुिश्कल से संभाला।

इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। आरएएफ के विकास चौधरी, भाजपा नेता धर्मपाल गुर्जर बबाई चौकी से हैड कांस्टेबल सुरेन्द्र कुमार, राजेश कुमार चौधरी व नेमीचन्द गुर्जर और सरपंच हरडिया विजय कुमार ने पुष्प चक्र चढ़ाए। इस मौके पंचायत समिति सदस्य नौरंगलाल सैनी, पवन गुर्जर, सतपाल खटाणा, भाजपा मंडल महामंत्री छेलुराम भुरिया, मूलचंद मंगावा, रघुवीर पहलवान आदि सैकडों लोगों ने पुष्पांजलि देकर सैनिक को अंतिम विदाई दी।

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