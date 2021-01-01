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आयोजन:स्पीक मैके कार्यशाला का समापन

इंद्रपुरा7 घंटे पहले
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केंद्रीय विद्यालय इंद्रपुरा में रविवार को तीन दिवसीय स्पीक मैके कार्यशाला का समापन हुआ। यह कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया गया। जिसमें लखनऊ घराने की कथक नृत्यांगना मऊमला नायक ने कथक नृत्य के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से बताया तथा शास्त्रीय नृत्य फिल्मी नृत्य तथा लोक नृत्य के मूलभूत अंतर से भी अवगत कराया।

मऊमला नायक ने कत्थक की सुंदर प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। उन्होंने कत्थक नृत्य से संबंधित लय, ताल और विभिन्न मुद्राओं का नृत्य अभिनय द्वारा ज्ञान कराया। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। प्रसिद्ध कवित रंग डरूंगी पर अभिनय नित्य कर उन्होंने सभी का मन मोह लिया।

उन्होंने बताया कि कक्षा चार में उन्हें कथक में रुचि हुई। विद्यालय के शिक्षकों से उचित मार्गदर्शन मिलने पर उन्होंने नृत्य को करियर के रूप में चुना। प्राचार्य रविंद्र कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को हमारी सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराना है। प्राचार्य ने केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रशासन स्पीक मैके समिति एवं नृत्यांगना का धन्यवाद ज्ञापित किया।

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