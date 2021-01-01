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निकाय चुनाव:हाईब्रिड फार्मूले के तहत सुरेश भूकर का नामांकन सही, सिंबल नहीं मिलने से बगड़ में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष का पर्चा रद्द

झुंझुनूं7 मिनट पहले
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  • छह निकायों में निर्दलीयों की भारी जीत से अध्यक्ष का चुनाव रोचक बना, उदयपुरवाटी में मामला उलझा

जिले के निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद का चुनाव कांटे की टक्कर में बदल गया है। आठ में से छह निकायों में निर्दलीयों का दबदबा होने से यहां स्थिति अब भी ज्यादा स्पष्ट नहीं है। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच हुई। जिसमें चिड़ावा में पार्षद के चुनाव में हार कर भी हाईब्रिड फार्मूले के तहत पालिकाध्यक्ष पद के लिए ताल ठाेकने वाले सुरेश भूकर का नामांकन जांच में सही पाया गया है। जबकि बगड़ में पार्टी का सिंबल नहीं मिलने से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पूर्व पालिकाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा का नामांकन निरस्त हाे गया है।

चिड़ावा | जिले के आठों निकायों में से चिड़ावा में निकाय प्रमुख का चुनाव सबसे रोमांचक हो गया है। यहां पार्षद का चुनाव हारने वाले सुरेश भूकर ने हाईब्रिड फार्मूले के तहत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है। जांच में उनका पर्चा सही पाया गया है। चिड़ावा में अन्य सात प्रत्याशियाें के नामांकन भी सही पाए गए हैं। जिसमें सुमित्रा सैनी कांग्रेस, अनूप भगेरिया भाजपा, निर्दलीय संपत देवी, माेहित सैनी, सरिता, संताेष और कैलाश देवी बसवाला शामिल हैं। इनमें भूकर की मां संताेष देवी तथा पत्नी सरिता भी शामिल हैं। अब संभावना जताई जा रही है कि भूकर की मां और पत्नी अपना नामांकन विड्रा करेंगी और सुरेश भूकर पालिकाध्यक्ष के लिए मैदान में रहेंगे।

उदयपुरवाटी में भी सिंबल नहीं मिलने से भाजपा के अनिल का पर्चा रद्द

बगड़ | नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए मंगलवार भरे गए 4 पर्चों में से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व पूर्व चेयरमैन राजेंद्र शर्मा का पर्चा निरस्त हो गया। चुनाव अधिकारी शैलेश खैरवा ने बताया कि मंगलवार को भाजपा से 2 पर्चे भरे गए थे। भाजपा ने मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह को टिकट जारी की। जिसके चलते राजेंद्र शर्मा का पर्चा निरस्त हो गया। अब कांग्रेस से माया सैनी, भाजपा से गोविंद सिंह राठौड़ व निर्दलीय अजय चाहर उम्मीदवार है।
उदयपुरवाटी | चार प्रत्याशी मैदान में हैं। दो पार्टी प्रत्याशी व दो निर्दलीय उम्मीदवार फिलहाल मैदान में हैं। जानकारी के अनुसार नगरपालिका में चेयरमैन के लिए नामांकन दाखिल करने वाले भाजपा प्रत्याशी अनिलकुमार का नामांकन पर्चा निरस्त हो गया। अब कांग्रेस पार्टी के रामनिवास सैनी, भाजपा की ललिता सैनी, निर्दलीय विश्वेश्वर लाल सैनी व ज्योति सैनी चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हैं।

आज नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे

पालिकाध्यक्ष के लिए नामांकन वापसी का गुरुवार काे अंतिम दिन है। दाेपहर तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापस के बाद प्रत्याशियाें काे चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे।
पिलानी विद्या विहार के लिए आज से नामांकन
पिलानी की विद्या विहार पालिका के पार्षदाें के लिए नामांकन गुरुवार से दाखिल हाेंगे। नामांकन नाै फरवरी तक जमा किए जा सकते हैं। विद्याविहार पालिका में 25 वार्डाें के लिए 20 फरवरी काे मतदान हाेगा।

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