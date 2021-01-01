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कार्रवाई की मांग:ईंट भट्टे पर काम करने गए मजदूर का पंजाब से शव आया

खिरोड़3 घंटे पहले
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पंजाब के मानसा में ईंट भट्टे पर मजदूरी के लिए गए खिराेड़ के एक व्यक्ति का शव मंगलवार रात उसके घर आया। परिजनाें ने हत्या की आशंका जताते हुए शव लेने से मना कर दिया। बाद में हत्या का मामला दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार खिरोड़ निवासी सुभाष पुत्र तनसुखराम मेघवाल पंजाब के मानसा जिले में विनाेद कुमार के ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। वह डेढ़ माह पहले मजदूरी करने गांव से गया था।

मंगलवार देर रात पंजाब से कुछ लाेग उसका शव लेकर उसके घर पहुंचे। परिजनाें ने हत्या की आशंका जताते हुए शव लेने से मना कर दिया। इसके बाद शव काे नवलगढ़ थाने ले जाया गया। पुलिस ने शव काे अस्पताल पहुंचाया। परिजनाें ने कहा कि शव पर चाेट के निशान है उसकी हत्या की गई है।

पुलिस ने एक बार ताे हत्या का मामला दर्ज करने से मना कर दिया। बाद में डीएसपी से गुहार लगाई गई। परिजनाें की आशंका पर पुलिस ने बुधवार काे पाेस्टमार्टम कराकर शव परिजनाें काे साैंप दिया गया। इस संबंध में सुभाष के परिजन रघुनाथ की रिपाेर्ट के आधार पर ठेकेदार विनाेद कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। सुभाष की माैत की खबर के बाद घर में काेहराम मच गया।

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