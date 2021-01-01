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मुकुंदगढ़ का मामला:दिल्ली से सीकर के लिए किराए पर ली थी कार, चालक काे पेड़ से बांधकर लूट ले गए

झुंझुनूं8 मिनट पहले
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दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से सीकर के लिए किराए पर ली कार के चालक को चूड़ी अजीतगढ़ के पास पेड़ से बांधकर कार लूट ले गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने नाकेबंदी भी कराई मगर आरोपियों का सुराग नहीं लग पाया। पीड़ित टैक्सी चालक ने थाने में 3 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। चालक भैंरुपुरा (बलारां) सीकर के रंगलाल जाट ने रिपोर्ट में बताया वह 4 साल से दिल्ली में अपनी टैक्सी चलाता है।

2 फरवरी को सुबह करीब 11 बजे एक सवारी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर उसके पास आई और उसकी स्विफ्ट डिजायर कार को सीकर के लिए बुक किया। उसने अपना नाम अनिल कुमार निवासी बैंगलुरु बताया। करीब 3 बजे वह कार से अनिल को साथ लेकर सीकर के लिए रवाना हो गया। नारनौल से आगे फायरिंग रेंज के निकट अनिल के दो जानकार और मिले जिन्हें गाड़ी में अपने साथ बैठा लिया। ढिगाल टोल बूथ से करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद पीछे बैठी एक युवक ने गाड़ी चला रहे रंगलाल के गले में तोलिया डाल दिया और गाड़ी रोकने के लिए कहा।

आरोपी ने चाकू व अन्य हथियारों से उसे डराया व हाथ पैर बांधकर गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। करीब 10- 15 किमी चलने के बाद उसे मंडावा मार्ग पर चूड़ी अजीतगढ़ आईटीआई के निकट गाड़ी से उतारकर झाड़ी से बांधकर तीनों आरोपी गाड़ी लूटकर ले गए। गाड़ी में उसका मोबाइल व छह हजार रुपए भी थे। पीड़ित रंगलाल ने बताया कि जैसे तैसे कर उसने हाथ पैर खोले व आस-पड़ोस के लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी।

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