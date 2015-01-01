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मौसम:सीजन का पहला कोहरा ऐसा कि 250 मीटर दूर से दिखाई देने वाला साइन बोर्ड 20 मीटर से भी ओझल

झुंझुनूं2 घंटे पहले
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इस सीजन में चौथी बार पारा 12 डिग्री से नीचे

उत्तर पूर्व से चली ठंडी हवाओं के कारण शनिवार सवेरे शहर में इस सीजन का पहला कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही सीजन में चौथी बार रात का पारा 12 डिग्री से नीचे आया। शुक्रवार देर रात उत्तर व पूर्व की ओर से आई हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। वातावरण में नमी होने से शनिवार को दिन की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। इसका असर सुबह साढ़े ग्यारह बजे बाद तक रहा।

प्रदूषण के कारण सुबह शाम दिखाई देता है धूंधला : मौसम वैज्ञानिक डॉ. सुरेंद्र अहलावत का कहना है कि वातावरण प्रदूषित होने के कारण सुबह शाम डस्ट की वजह से धूंधला दिखाई देने लगता है। वातावरण में नमी होने से धूल के कण पर वास जम जाती है। जो सूर्योदय के समय कोहरे के रुप में दिखाई देती है। नवंबर में तापमान में भी प्रतिदिन उतार चढ़ाव जारी है। न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री तक पहुंच चुका है।

1. हवा में नमी 100 फीसदी थी 2. सुबह हवा की रफ्तार कम थी 3. सुबह का तापमान सामान्य

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