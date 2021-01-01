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चोरी:केसीसी के आवासीय क्वार्टर में चोरी, गाड़ी में लेे गए सामान

खेतड़ी नगर7 घंटे पहले
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  • फ्रिज व वाशिंग मशीन सड़क पर ही छोड़ गए

केसीसी टाउनशिप के थर्ड सेक्टर स्थित आवासीय क्वार्टर में अज्ञात चोरों ने सूने मकान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने चोरी का सामान डिजाइर गाड़ी में लेकर फरार हुए, गाड़ी में फ्रिज व वाशिंग मशीन नहीं आने पर उनको सड़क पर छोड़ कर फरार हो गए। चोरों ने एक घंटा 13 मिनट तक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस सीसी टीवी कैमरे खगाल रही है वही एफएसएल टीम माैके पर पहुंच कर फिगर प्रिंट जुटा रही है।

चोरों ने करीब एक घंटा बारह मिनट तक क्वार्टर में रूक कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खेतड़ी अजीत अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी डा. शेरसिंह निर्वाण ने बताया कि सीकर बच्चों को कोचिंग छोड़ने शनिवार दोपहर करीब एक बजे गया था, रविवार सुबह करीब सात बजे पड़ोसी का फाेन आया कि क्वार्टर के गेट का ताला टूटा हुआ है और फ्रिज व वाशिंग मशीन घर के बाहर रखी है, उन्होंने पुलिस को सूचित किया।

पास ही लगे सीसी टीवी कैमरे में सामने पाया कि शनिवार देर रात करीब एक बज कर 29 मिनट पर एक युवक क्वार्टर में रैकी कर ने आया, कुछ समय बाद एक डिजाइर गाड़ी आई और घूमकर क्वार्टर के बाहर वाले गेट के पास खड़ी हो गई। सीसी टीवी कैमरे में देखा की युवक तीन चार चक्कर अंदर बाहर निकाले फिर एक-एक करके सामान डिजाईर गाड़ी में रखना शुरू कर दिया।

चोर एक बजकर 29 मिनट से लेकर 2 बजकर 42 मिनट तक घर में रह कर चोरी की वारदात को आराम से अंजाम देकर फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अन्य सीसी टीवी कैमरे खगाल रही है। डा. शेरसिंह निर्वाण के बेटे का सीकर में शाम पांच बजे तक पैपर है उसके बाद डा. निर्वाण के कॉपर आने के बाद ही पता चल पाएंगा की चोरों ने मकान से कितना सामान चोरी किया है।

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