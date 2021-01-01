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विज्ञान मेला:इस बार 8 फरवरी से वर्चुअल तरीके से हाेगा जिला विज्ञान मेला, हर प्रतिभागी काे माॅडल की प्रस्तुति के लिए मिलेंगे सात मिनट

झुंझुनूं8 मिनट पहले
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  • 12 विजेताओं का होगा जिला स्तर पर चयन, पहले स्थान पर रहने वाले को मिलेंगे एक हजार रुपए

शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान का जिला विज्ञान मेला 8 फरवरी से 10 फरवरी तक आयाेजित हाेगा। इस साल विज्ञान मेला वर्चुअल तरीक से आयाेजित हाेगा जिसमें हर प्रतिभागी काे अपने माॅडल की प्रस्तुति के लिए सात मिनट का समय मिलेगा। एडीईओ नीरज सिहाग ने बताया कि इस मेले में माध्यमिक शिक्षा बाेर्ड से जुडे सभी निजी और सरकारी विद्यालयाें के शिक्षक और विद्यार्थी भाग ले सकेंगे।

इसके लिए बुधवार काे पंजीकरण पूरा हाे गया। जिला स्तरीय विज्ञान मेला जेपी जानू उच्च माध्यमिक विद्यालय में हाेगा। इसके लिए जिले के सभी विद्यालयाें के पीईईओ काे निर्देशित किया गया है। विज्ञान मेले में प्रदर्शनी और माॅडल प्रतियाेगिता, सेमीनार और क्विज प्रतियाेगिता हाेगी। एडीईओ सिहाग ने बताया कि प्रतियाेगिता जूनियर और सीनियर वर्ग में हाेगी।

इसमें माॅडल प्रतियाेगिता में छठी से आठवीं तक जूनियर वर्ग तथा नौवीं से 12वीं तक सीनियर वर्ग में भाग ले सकेंगे। सेमीनार में केवल सीनियर वर्ग के विद्यार्थी ही भाग ले सकेंगे। क्विज प्रतियाेगिता में जूनियर वर्ग के विद्यार्थी शामिल हाेंगे। जिला स्तरीय विज्ञान मेले में विजेता रहने वालाें काे नकद पुरस्कार मिलेगा। डीईओ माध्यमिक अमरसिंह पचार ने बताया कि माॅडल, क्चिज और सेमीनार में पहले स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियाें काे एक हजार, दूसरे स्थान पर रहने वालाें काे 800 और तीसरे स्थान पर रहने वालाें काे 500 रुपए का पुरस्कार मिलेगा।

हर प्रतिभागी काे सात मिनट, इनमें पांच मिनट तक माॅडल दिखा सकेंगे
जिला स्तरीय विज्ञान मेले में अभी तक जिले भर से चयनित विद्यार्थी खुद के बनाए माॅडल लेकर आयाेजक विद्यालय पहुंचते थे। लेकिन इस बार काेराेना के कारण से इसमें बदलाव किया गया है। मेला पूरी तरह ऑनलाइन हाेगा और परीक्षक गूगल मीट के जरिए प्रतिभागियाें से रूबरू हाेंगे। एडीईओ सिहाग ने बताया कि इसके लिए गूगल फार्म से मिले आवेदनाें के आधार पर तीन परीक्षकाें की टीम माॅडल देखेगी।

हर प्रतिभागी काे सात मिनट माॅडल दिखाने के लिए मिलेंगे। इसमें पांच मिनट का समय माॅडल दिखाने और दाे मिनट परीक्षकाें के सवालाें का जवाब देने के लिए रखे गए हैं। सिहाग ने बताया कि कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले स्कूलाें के विद्यार्थी अन्य विद्यालयाें में जाकर गूगल मीट से जुड़ सकेंगे।

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